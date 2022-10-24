「I Say～MAMA MAMAMOO～」她们要在2023年跟台湾的MOO MOO见面啦！

台湾的MOO MOO尖叫！！！！！！！！

实力派女团MAMAMOO於2014年出道，成员颂乐、玟星、辉人及华莎4人4色，成军8年来团体之间拥有满满团魂，在歌坛稳站人气女团的地位。她们10月相隔近1年推出第12张迷你专辑《MIC ON》，主打歌《ILLELLA》攻占各大排行榜，甫公开就登上Bugs一位，除了合体舞台，她们同时宣布另一项好消息，即将开启「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 巡回演唱会」，台北站预计在2023年1月14日登场，这也是她们继2019年后，睽违将近4年再度访台！





MAMAMOO过去曾与MOO MOO（粉丝名称）相约台北再见，主办单位「远雄创艺」24日捎来一项好消息，巡回演唱会「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 」预计先在11月18日首尔揭开序幕，紧接将前往日本、香港等地开唱，而她们也遵守承诺即将在2023年1月14日於林口体育馆登场，势必吸引大批MOO MOO到场支持。



不仅如此，台北站演唱会将是4人完整合体到场，她们2019年在台连唱两场5000人专场演唱会，演出共动员1万粉丝到场支持，人气红不让的她们，这几年除了专注在团体活动上以外，也各自展开精彩的solo活动，华莎、辉人、玟星、颂乐推出的专辑拥有好成绩，展现绝佳唱功、舞技，以及独一无二的舞台魅力。

另外，MAMAMOO近期推出新歌《ILLELLA》，中毒性极强的旋律、深厚的唱功深受歌迷喜爱，这回宣布开启巡回演唱会，必将带来主打歌，让粉丝一睹最新的舞台演出，歌迷也相当好奇MAMAMOO会带来怎样的亮丽歌单与节目演出。



主办单位远雄创艺为远雄集团旗下新创公司，致力於推广国内外现场娱乐活动，包括国内外演唱会、见面会、运动赛事与主题展览，希望创造台湾艺文娱乐产业的新契机。MAMAMOO巡回演唱会「MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] 」相关活动讯息请持续追踪远雄创艺 Farglory Creative官方脸书粉丝专页。

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