金硕珍&池锡辰平行理论！BTS Jin来到《Running Man》与分身王鼻子交会啦，睽违6年再同框

两位「석진」啊！Jin竟然又上综艺了＼看起来啊／

BTS防弹少年团Jin上周才到李泳知的YouTube节目《虽然没准备什么菜》展现综艺感‎，本周则要登场老牌综艺《Running Man》与「传说中的分身」王鼻子池锡辰合体。

为什么说他们是分身呢？先回顾一下两人的交情。2018年《Running Man》某集，池锡辰炫耀起自己和Jin的交情打给对方，没想到Jin接起电话喊池锡辰「大哥」，还亲自说明为什么和池锡辰保持了联系：因为同名「석진」（硕珍、锡辰）的关系。



后来池锡辰也在另个节目《Radio Star》解释，是2016年在《Running Man》和Jin有过一面之缘，知道彼此同名就留下联络方式，会互相传讯息。从此之后，池锡辰不时会在节目上提到Jin或直接打电话「隔空同框」。



▼2016年因《Running Man》拍下的唯一一组合照



最好笑的可能是去年的《刘QUIZ ON THE BLOCK》了，刘在锡才保证录影前没有向任何人透露BTS要来，结果Jin马上打脸：「锡辰哥前几天跟我说『在锡前几天说BTS要来上《刘QUIZ》』。」笑翻全场！刘在锡很惊讶：「你们那么常连络啊！」后悔自己当时还大肆炫耀了一番。



从2016年相识到现在，Jin与池锡辰终於又要在萤幕前同框，睽违了6年之久！据《Running Man》官方表示，Jin是为了在入伍前实现出演《Running Man》的诺言！

预告「认识之后才会发觉很奇怪的BTS金硕珍VS原本就很奇怪的Running Man池锡辰，胜利者是？！」出炉，以平行时空概念带出「拥有同样的名字却有不同的人生」的两人相遇。



一个早上八点喝美式咖啡，一个喝双花茶；一个喜欢大叔笑话，一个本身就是大叔；一个是防弹少年团大哥，一个是Running Man大哥……平行时空交会，两位「석진」相遇了！



▼池锡辰与Jin睽违6年合影



此集将在本周日30日播出！已经有粉丝相当不舍Jin要入伍，留言处感谢Jin在入伍前参与一些综艺多给ARMY见他的机会，表达：「直到最后也辛苦了」，也有粉丝表示看到这支预告片吓了一跳，因为2016年之后防弹就再也没有来过《Running Man》，「一定要死守本放」。

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