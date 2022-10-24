看腻了律政剧、复仇剧？不如来看看清新可人的金裕贞主演Netflix纯爱电影《20世纪少女》！

片长2小时，后半部小编快被自己的泪水淹没…

Netflix纯爱电影《20世纪少女》由金裕贞、边佑锡、朴柾佑与卢允瑞主演，已於上周五（21日）公开。该部作品描述17岁少女罗宝拉（金裕贞 饰）为了帮助好友金妍度（卢允瑞 饰）实现初恋，观察著白贤镇（朴柾佑 饰）的一举一动，却在过程中对白贤镇的好友冯云浩（边佑锡 饰）产生好奇心。

▼以下提及剧情，请慎入！





宝拉与妍度是感情相当深厚的闺蜜，就在妍度前往美国进行心脏手术的前夕，她突然向宝拉表示：「我有喜欢的人了！」为了让妍度可以毫无罣碍地完成手术，宝拉自告奋勇要帮她观察初恋对象的一举一动。



宝拉随身带著「小本本」，无所不用其极地记录关於贤镇的一切。听闻他想要加入广电社，宝拉使出浑身解数，为的就是也能加入广电社，才能为了妍度继续观察贤镇。而序号在宝拉后面的贤镇，看到宝拉如此拼命，自愿放弃，希望广电社的前辈可以录取这么努力的宝拉。



莫名其妙加入广电社的宝拉，与贤镇的好友云浩成为搭档。云浩观察到宝拉对贤镇特别上心，还带著云浩到宝拉家的录影带出租店、留下BB. Call的号码，这样妍度就可以听到贤镇的声音了。与此同时，宝拉和云浩越来越熟悉彼此，宝拉也发现自己对云浩的感情越来越强烈…



剧情进入下半部，妍度完成心脏手术回国了，久违重逢的两人抱著彼此激动大哭。已经意识到自己喜欢云浩的宝拉，却发现从头到尾都错了，妍度的初恋对象是云浩、不是贤镇。为了自己的闺蜜，宝拉决定隐藏自己的心意，开始疏离云浩。

（小编就是从这里开始哭的一把鼻涕、一把眼泪）云浩好不容易鼓起勇气，写了一封信向宝拉告白，原来他在更早之前就注意到宝拉，并且喜欢上宝拉。但宝拉的冷言冷语，就像刀一般刺向他的心。雨夜，他无力的将信丢在地上…

某日，妍度藉故找了宝拉、云浩、贤镇一起去首尔的游乐园玩。宝拉依然积极凑合妍度和云浩在一起，所以自己找了贤镇去坐云霄飞车，留下妍度和云浩。没想到云浩也想坐云霄飞车，而回到地面上的贤镇，悠悠地说了：「云浩可怎么办啊？他有惧高症啊。」妍度疑惑，贤镇继续说：「他们互相喜欢啊。」原来，妍度看到云浩的目光一直追随著宝拉并不是错觉。



妍度知道真相后，备受冲击。她向宝拉摊牌，因为宝拉对她而言也是如此重要，但她居然隐藏了自己真正的心意。回到家的妍度想要删除关於贤镇的观察日记，才发现宝拉很早就想告诉自己有了喜欢的人，那就是云浩。

云浩要回纽西兰前，因为一点意外无法和宝拉取得联系，只能黯然离开。知道这件事的妍度，安排贤镇在外头接应宝拉、载著她去车站。终於，宝拉见到云浩了，两人确定彼此的心意。

回到纽西兰的云浩，用网路和宝拉保持联系，还约定要一起考上同间大学。没想到放榜后，云浩音讯全无，宝拉等呀等，就是等不到云浩，云浩就这样消失在她的人生中…时隔好久，有封信邀请她前往观看展览，多年来的疑惑终於解开。



看完《20世纪少女》，前半部清新、后半部惆怅，也感受到「初恋最美」。尤其在金裕贞的演绎下，那种「心动」的感觉，真的久违了。而韩孝周饰演三十代左右的宝拉，也是神来一笔。尾声，宝拉看著云浩拍摄的纪录片，笑著、笑著，就哭了。感染力超强，应该不少观众也都泪奔了吧呜呜呜…

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻