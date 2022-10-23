激动捶墙乱跑和休息室合照～MAMAMOO颂乐终於见到偶像BoA：「真希望是我姐姐」BoA：「现在就可以了」

跟休息室合照太可爱～小编也曾经和人形立牌（正x庄李栋旭）合过照XDD

MAMAMOO颂乐「深爱」著BoA已经不是新闻了，身为BoA狂粉，颂乐可以说对BoA了若指掌，随时都能唱上一首，就连日文歌也是。近日，颂乐终於和BoA近距离接触！

发行的第12张专辑《MIC ON》的MAMAMOO15日受邀BoA主持的音乐节目《K-909》。开场前，制作单位特别让颂乐换位子让她靠近BoA，全场粉丝MOO MOO都知道这个用意而鼓噪了起来。颂乐脸已通红不敢望向BoA，害羞的表达一直想见BoA的愿望，一度哽咽的讲不出话来，但还是尽情说明自己有多疯BoA。



颂乐还说：「常常会想，如果（BoA）是我的姐姐就好了。」想不到BoA爽快的说：「『我的姐姐』，现在就可以啊！」旁边华莎、辉人与玟星瞬间变成电灯泡，华莎忍不住说：「MAMAMOO现在是三个人了。」然后玟星就开玩笑拉华莎和辉人去旁边玩沙。



BoA聊到与玟星的一面之缘，玟星回想起当时和前辈说过：「我们成员颂乐姐姐……」结果华莎也做过一样的事情：「颂乐姐姐她……」现场笑声不断。华莎还怂恿颂乐和BoA「眼神交换5秒」呢！颂乐一睁眼看见BoA比手指爱心便兴奋不已掩嘴大笑，根本无法好好直视BoA啊！



辉人其实也是BoA的粉丝，为此华莎又让了一次位。辉人和颂乐很像，都是因为BoA有了歌手梦想，把BoA默默的放在心中。BoA请辉人献唱一首自己〈亚特兰提斯少女〉，辉人马上说：「我们刚刚在电梯唱过耶！」当场和队友们再唱了一次，合音使人陶醉。



20日，颂乐在自己的YouTube「solarsido」曝光了幕后花絮，她一度兴奋到上台前捶墙、紧张的乱跑。幸好「相认」很顺利，颂乐还抱到了BoA！下节目之后，颂乐依依不舍，甚至跑到BoA休息室外「和BoA休息室」合照XD 太可惜没和真人合照啦～希望两人还有机会有更多互动！为颂乐Fighting！



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顺带一提，颂乐此次与偶像BoA感动见面，不少粉丝都联想到玟星与少女时代太妍见面的场面呢！真的太可爱啦～也恭喜追星成功！



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