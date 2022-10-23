就确定是你了！《Blind》各种反转后真凶终於露脸！复仇大计缜密且捉摸不透，疑有共犯（EP.12）

《Blind》（局中人）经过了11集，终於在第12集露出了些微真相曙光！真凶在最后一幕揭晓……

（以下涉及剧透）



此集情况比较复杂，先是郑寅成（朴智彬 饰）和寅成家汤饭老板相认，汤饭老板开心的来到警察局传达好消息，意外曝光了他和局长有所交情。汤饭老板虽然苦寻儿子20多年，但当年其实是故意抛弃孩子的。



相认庆祝宴举办在李政洙开的日本料理店，柳成俊（玉泽演 饰）看见了郑寅成脚上的疤痕，认定了他就是过去曾被捕兽夹夹伤脚的12号。不用多久，柳成俊就拿到了哥哥柳成勋（河锡辰 饰）被刺的相关鉴识报告，确认凶器是李政洙持有的生鱼片同时，也知道了李政洙的哥哥李贤洙是24号。



奇怪的是，自称李政洙哥哥的另有其人，也就是「郑允宰」。铸刀师傅称那把凶刀，是郑允宰说要买给开日本料理店的弟弟的。李政洙表面上承认做案，但柳成俊认为他有事隐瞒，真凶不是他。



柳成俊反覆思量著权尤娜留下的讯息，曹恩枝（郑恩地 饰）灵机一动发现那可能不是写「曹恩…」而是「好……」（曹恩조은韩文字面上即「好」），也就是指「好青年」郑寅成。



翻了翻郑寅成的领养纪录，柳成俊这才发现照片上的人就是郑允宰！同时间，郑允宰走进柳成勋的病房要痛下毒手，为什么曾经以兄弟相称的两人会反目成仇呢？柳成勋早就知道郑允宰的复仇大计，默默想阻止一切吗？



而李庆洙李政洙兄弟又是怎么回事？李政洙怎么会帮助郑寅成犯罪？和哥哥24号李贤洙有关系？此集新增的45号接下来还会扮演著什么关键角色？

预告，郑允宰把所有相关人物都关进了当年的希望育幼院牢笼里，要他们彼此之间决定杀掉一个人，否则就要让所有人同归於尽。



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