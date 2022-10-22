[分集剧情]《冻死的恋爱》收视爬升！婚礼前10分钟发现男友有问题！崔始源好人做到底挺李多熙出演节目！（EP5－6）

[有雷]《冻死的恋爱》剧情精彩收视率节节高升，男闺密崔始源目睹李多熙的婚礼取消，陪著她度过心碎时刻。面对即将开录的恋爱实境节目，李多熙找来的嘉宾出了状况，崔始源虽然二话不说就答应出演，但看著闺密对别的女生呵护有加，李多熙能够不受影响吗？

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《冻死的恋爱》朴载勋（崔始源饰）虽后悔自己没能及时挽留老友丽凛（李多熙饰），眼睁睁看著她嫁给前男友，仍然有风度地出席。丽凛却在新娘休息室遇见一位陌生女子，对方表示已怀了新郎的孩子，虽然会自行负责但也希望丽凛知道这个事实。丽凛感到非常冲击，即使男友已表示那只是一夜情的产物，但丽凛仍心碎不已，直接走上台宣布婚礼取消。



载勋也曾历经人生的低潮，当时他封闭自己，是丽凛找了房子让他住在楼上，买东西的时候买一送一一定分给他一半，才让载勋渐渐恢复生活。载勋知道此时的丽凛只想逃离人群，於是开著车将她载往自己以前也曾经想逃离现实，沉淀心灵的民宿。载勋表示自己曾消沉了好几个月，甚至最后无法回到正轨，以致於目前生活不上不下，所以他不希望丽凛像他这样，於是立即送丽凛前往公司投入新节目《恋爱的王国2》的录影。

没想到原定参与的嘉宾有负面新闻不宜参与演出，丽凛为了保住组员的工作，只好央求条件优秀的载勋出演。载勋二话不说立刻答应，任何细节都不过问。不过令人惊讶的是，之前喜欢载勋，并希望与他建立「一起吃饭的关系」的相亲对象智妍，也参与了本季节目。帅气的载勋在节目中鹤立鸡群，是多位女性的首选。但他私下向丽凛表示，不会在此刻追求她，给她一些时间平复心情，但需要他的时候，无论当作朋友或是当作恋爱对象，他都非常愿意，请尽量「利用」他。



丽凛几经思考，还是对载勋说出了「此刻我最需要的是朋友」，表示希望载勋以友情方式陪伴她。载勋同时也与智妍表明自己其实喜欢的是丽凛，关於节目的内容，可以解读只是做个样子没有想要认真发展，同时智妍也表示欢迎载勋「利用」她，达到节目效果。节目正式开始时，载勋认真在游戏中大获全胜，而他选择的约会对象就是智妍！此时PD要求丽凛去捕捉载勋与智妍亲吻的画面，丽凛能接受载勋成为别人的暖男吗？



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