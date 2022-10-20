金秀贤全黑现身日本，见面会中四处奔跑只为和远方粉丝互动～让人感动：欧巴用跑的上楼！

金秀贤一身黑还是很好认！

随著各国开放国门、放宽入境限制，街头又慢慢热闹起来，日本也开始涌入观光客，大家对出国旅游都期待已久，如今终於等到这一刻！而最近大家发现在日本街头，有位巨星竟然出没其中，就是金秀贤！



金秀贤一身黑色穿搭，低调却遮不住巨星气质！显然金秀贤很爱黑色，不只私服常被拍到穿著黑衫，连出没机场也是拍到一身黑色劲装。这次金秀贤时隔7年在日本举行了第一场粉丝见面会，身穿纯白西装的秀贤欧巴，一出场就用日语和粉丝打招呼，马上引来一阵欢呼！



接著还一连献唱不少歌曲，现场听得如痴如醉。体贴的金秀贤还出现在2楼和3楼，就算粉丝坐在远处，还是能近距离和偶像互动！粉丝表示，没想到金秀贤会突然亲自上楼出现在眼前！



金秀贤体贴粉丝的心意让大家直呼超感动，老实的人品让粉丝对她更念念不忘～如今已回到韩国的金秀贤，机场也有许多粉丝迎接他的归来，希望下次能来见我们～不过也让人注意，金秀贤又又又是All Black装束！



[221010] Kim Soo hyun arrival at Incheon Airport departure from Japan#김수현 #金秀賢 #kimsoohyun pic.twitter.com/hgzHgaic2Y — Kim Soohyun | Jun Jihyun (@soohyunxjihyun) October 18, 2022

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