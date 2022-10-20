SF9路云加盟《带轮子的家4》做罗嗦「忙内」！与成东镒＆金希沅爆笑磨合XD

平日生活为太多琐碎事而忙又烦，当中总需要一点疗愈，有时停下收看一下韩国综艺节目都是一个不错的选择！

由成东镒、金希沅主持的《带轮子的家4》已开播。继前三季「忙内」有吕珍九、任时完及孔明加入后，今次就换上了男团SF9中有「团内妈妈」称号的路云，势必与过往「忙内」一样，与成东镒、金希沅产生超爆笑化学反应！



担任《带轮子的家4》「忙内」的路云自2019年演出韩剧《意外发现的一天》后人气急升，马上成为综艺节目「新宠儿」。想不到帅气颜值的他私底下是一名严重洁癖者，其他团员笑言打扫的任务都交由路云负责，「反正他很爱干净，所以由他负责！」除此之外，路云曾收过粉丝太贵重礼物，於是就会「罗嗦」粉丝不要乱花钱，搞到粉丝都觉得这个偶像太长气，换来「团内妈妈」称号。



《带轮子的家4》是以「微屋」概念所推出的综艺节目，三人将把全韩国各个角落当作自家院子生活，抛开对於「房子」的欲望，专注於真正重要的东西来充实日常生活。究竟两位前辈成东镒和金希沅的耳朵会否被路云「罗嗦」轰炸？就要密切留意《带轮子的家4》逢星期四播出的进度。



除此之外，还有让5对高颜值分手情侣再次重聚、看他们在找回逝去的爱与寻找新爱情之间角力的恋爱综艺《换乘恋爱2》。



以及尹敏秀、李钟赫、秋成勋和李东国带著孩子去旅行的亲子真人骚《现在跟我来》，同样可在黄Viu收看。



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻