像亲弟弟般陪伴癌末母亲，Super Junior艺声《神秘二重唱》曝与音乐剧演员金南浩动人情谊

艺声好暖♥ 不小心也跟著想哭了QQ

由於演出音乐剧而认识，Super Junior艺声与音乐剧演员金南浩一直以来维系著深厚的友谊，17日两人双双受邀音乐节目《神秘二重唱》，透露了背后有段故事。

艺声与金南浩合唱李承哲名曲《姻缘》，起初隔著布幕，两人都相当专心的演唱，但一拿掉布幕，金南浩就掩不住激动的笑场甚至眼眶泛泪。原来，这场演唱是起因艺声的一个「约定」。



艺声2008年踏入音乐剧圈子便认识了金南浩，金南浩身为前辈给予许多帮助，两个人也会互相倾吐心声。艺声娓娓道来这段缘分时，金南浩站在旁边已开始拭泪，接著解释和自己过世的母亲有关系。

金南浩的母亲大约在2019年与艺声於日本合演舞台剧《ALTAR BOYZ》之后，因罹患胰脏癌末期过世。在金南浩母亲过世前与病魔抗争的日子，艺声都会固定到医院陪伴，甚至临终前也赶往江原道，在丧礼期间就算有海外行程，同样能抽空就抽空。

金南浩说：「其实我已经把（过世的）父母放在心底，把艺声的父母当成自己的父母，（艺声）对我来说已经是家人了。」



艺声透露自己有个约定，表示自己一直很喜欢金南浩的开朗，却在公演谢幕时见到金南浩为生病的母亲落泪，他在探病时便和金南浩母亲立下约定：要和南浩哥一起在电视上演出。

「因为妈妈您生病了，还没能看见哥的演出，如果不能亲自到场，我会在电视上和哥一起表演，如果能看到再离开就好了，所以在这之前要健健康康的。」艺声回顾当时的情景哽咽了，金南浩听了泪不停流。

很可惜没能在金南浩母亲过世前实现约定，但艺声始终惦记著，直至三年后的今日在《神秘二重唱》实现，「我相信哥的妈妈在天上会看见的，所以还是想遵守约定。我觉得现在我的心，比任何人都还要幸福。」



金南浩认为自己与艺声在某个瞬间就成了兄弟，宛如同对父母生的，也表明自己从完全不关心Super Junior，到现在已是忠实的粉丝、ELF一员！现场人听了都破涕为笑。

两个人最后互相表达谢意与「我爱你」，并且合唱艺声的歌曲〈非你不可〉，为这场舞台画下美丽句点。



▼节目片段







节目播出过后，金南浩在IG发布长文说明自己不知道艺声和母亲有过约定，形容艺声默默守著约定的心「多么温暖、多么炙热，令人泪流不止」。虽然未能让母亲在生前看到表演，但他说：「妈妈今天应该也非常非常幸福，折磨很久的病痛应该也痊愈了。」



艺声则发文表达会继续为金南浩应援，无论在何处，最后再次表达感激，感谢有那么一位值得信任且频率相通的哥哥。



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