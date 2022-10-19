韩孝周泰国展现健康美，肌肉线条＋紧身运动裤，性感程度简直绝了！

健康又不失性感！

韩孝周纵横艺界多年，拍摄作品部部缔造收视佳绩，放在今时仍是经典之作。是家喻户晓的女演员，即便演艺圈内美女如云，但韩孝周清新独特的气质，加上才华出众、运动细胞优异，是名符其实的零缺点女神。



因为《灿烂的遗产》和李升基合作，创下空前收视纪录，而后又因古装剧《同伊》一举获得MBC演技大赏最年轻「大赏」得奖者！去年推出戏剧作品《Happiness》，与男星朴炯植合演，讲述一个狂人传染病爆发的世界，身为特工要员的主角要如何应对，除了精彩打斗的霸气画面，剧中也探讨许多人性议题，两位主演的火花也让观众十分动容！



韩孝周最近在个人社群上，展现了难得的一面。在泰国的她，将肤色晒成了古铜肌，展现艺界少见的健康美，笑容灿烂的她穿著轻便性感，紧身运动服更显现匀称的身材，隐约还有肌肉线条！



最近正在拍摄新作品的韩孝周，也勤於分享动态、拍摄的新画报获得不少称赞！她表示近期努力接受运动训练，想好好炫耀变强壮的肌肉，一双大长腿吸睛程度满满，虽然常做高强度运动，腿却还是又长又细！精致的小脸也令大家称羡不已～韩孝周热爱运动，连带也有健康好身材！



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