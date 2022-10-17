BTS防弹少年团从大哥JIN开始入伍：10月末撤回入伍延期申请！BIGHIT：其他成员按各自计划陆续入伍

助力K-POP在全球掀起热潮的男团BTS防弹少年团大哥JIN传出了要入伍服役的消息。

1992年出生，今年已经31岁（韩国年龄，下同）的大哥JIN即将入伍，韩媒报导称他将撤回了延期入伍的申请。 今日（10月17日），防弹少年团所属经纪公司BIG HIT MUSIC方面表示：「JIN将於本月末取消延期入伍的申请，之后将按照兵务厅的入伍程式去服兵役。 其他成员也会按照各自的计划陆续入伍。 」



据经纪公司透露，JIN之后SUGA（30）、J-HOPE（29）、RM（29）、JIMIN（28）、V（28）、柾国（26）也将陆续响应国家号召，去履行义务。 根据2020年修订的《兵役法》，原本JIN受到了韩国文化体育观光部长官的延期入伍推荐信，将入伍时间延期到了今年年底。 而现行的兵役法规定，在「总统令」指定的艺术、体育领域内，拥有特长的人士可按照文体部长官的推荐编入艺术、体育要员，以替代役身份服役。 但「大众文化」并不属於艺术、体育领域。 大众音乐界一直指责该法案有问题，要求把防弹少年团成员纳入「替代役」行列，因此有关於防弹少年团的兵役问题一直在韩国吵得沸沸扬扬。



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