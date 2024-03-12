少女时代孝渊&WINNER李升勋不熟也爱吵XD Sunny认证金秦禹是「秀鼓相」

少女时代Sunny与孝渊携手的露营综艺《NO WAY HOME》最新第3集迎来第一组嘉宾，后辈WINNER金秦禹与李升勋，双方不熟却能吵起来，意外填满尴尬空白。

新的露营是复古主题，一见面就是本就喜爱露营的孝渊和金秦禹的PK，双方都说自己的帐篷最厉害，李升勋还要姐姐们赶快搭帐棚，抢起主持：「我看你们也没准备什么谈话内容，就先把帐篷搭完吧！」不过加上四个人很快就共同合作，虽然Sunny一度被另外三人晾在一旁，独自作业到一半对孝渊呐喊：「喂！这不是你带来的吗？」



好不容易能坐下来享用食物，换孝渊找到机会调侃李升勋：「Sunny也是父母老来得女，和你不同，她很精明手脚又快……」李升勋承认，也称赞以前就知道Sunny是少女时代家务高手，孝渊一听本来想说自己梦想是贤妻良母，不晓得是心虚还是怎样突然卡词，李升勋又占上风回她：「你知道贤妻良母是什么意思吧？」



晚餐时光孝渊才拿回主持棒(?)，机关枪似的丢一堆问题访问来宾，最后问了「原本就想当爱豆吗？」金秦禹回答本来想当演员，高二就接受训练，后来被推荐去面试爱豆练习生，去了各大公司但没去少女时代所属的SM娱乐，李升勋：「你也知道的，要是去SM肯定马上就出道了啊！」这件事WINNER成员常常提起，许多KPOP粉丝也都认证金秦禹的脸是「SM相」SM爱用的美男相，也是「秀鼓相」创办人李秀满会鼓掌的长相。



身为李秀满的亲生侄女，Sunny认证：「『秀鼓相』『秀鼓相』！『秀满会鼓掌的长相』！」孝渊听了倒很陌生：「第一次听说！我要跟你叔叔告状喔！」Sunny老神在在：「你就说我是喝醉了才那样说的。」相当搞笑。



下一集，四人要体验露营区的活动，孝渊和李升勋体验木工，Sunny和金秦禹学习操控无人机。Sunny被金秦禹指导时一度爆怒XD。

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