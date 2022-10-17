柳承龙20代与现在50代长相根本一模一样！时尚却是走在超前端， 被封「肮脏性感传奇」

大叔当年也太潮了吧～

柳承龙与廉晶雅主演音乐剧电影《人生真美丽》热映中，剧情让人又哭又笑颇受好评。由於剧中柳承龙与廉晶雅从20代演到50代，戏外「柳承龙的20代」时隔多年再次成为话题！



柳承龙2013年以《7号房的礼物》感动无数观众，最后拿下百想艺术大赏之大赏、大钟奖男主角奖等奖晋升影帝，当年的柳承龙与电影《7号房的礼物》相当有话题性，韩网论坛便流传一张柳承龙20多岁模样，一头长卷发还蓄胡，被形容「肮脏性感」。



后来陆陆续续有更多柳承龙年轻时候的照片出现，不是平头就是长发造型，因为一系列照片「太传奇了」，开始有人奉他为「肮脏性感传奇人物」。柳承龙后来曾在节目上说明，自己当年会留意头长发是为了舞台剧《乱打秀》表演。



很神奇的是，若不看头发与胡子，柳承龙的面貌彷佛「三十年来如一日」，与他前几日‎幽默自称：「能演我学生时代的演员，应该要车银优那种程度。」似乎有所差距，不过能维持30年来不变的面貌实属难得！

不晓得是不是因为「真的都没变」，柳承龙在《人生真美丽》饰演50代的男主角「振奉」，也亲自上阵演出振奉的20代。对此，柳承龙还是很不好意思，上节目都会搞笑的说：「我是新兵，但脸怎么看都像连长。」



不过看过《人生真美丽》的一些观众，仍觉得柳承龙亲自演出20代完全没问题，因为拿他现实的照片一比就知道了！



▼附上柳承龙作客节目《全知干预视角》影片，内容提及他与主持人宋恩伊疯狂的20代青春



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