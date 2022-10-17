孙艺真IG分享「不露脸照」称：「非常美好的日子」，原来她挺著孕肚出席好友婚礼！

「孕妈咪」的状态很好哦！

孙艺真於今年（2022年）3月，与曾合作电影《极智对决》、电视剧《爱的迫降》的炫彬结为夫妻，6月更宣布怀有身孕，获得海内、外大批粉丝们的祝福。

在这期间，孙艺真鲜少在公开场合亮相。但她不时会通过个人Instagram分享日常生活，比如：亲自下厨，可以感受到她平凡而美好的幸福。昨日（16日），孙艺真分享一张「没有露脸」的照片，并留言：「非常美好的日子」。随后，网路上就出现许多目击谈，原来她去参加好友的婚礼了！

孙艺真挺著孕肚，拿著手机、专心地对著新人的方向录影。

Bumil lagi hadir di kondangan



Sehat sehat terus bumil #SonYeJin pic.twitter.com/j2QcSkWH4G — UPDATE KDRAMA NEWS (@infodrakor_id) October 16, 2022

定格一看，孙艺真因为怀有宝宝，所以圆润不少，但气质还是藏不住，显得相当优雅。不少网友看到近况照纷纷表示：「孕妈咪的状态真好！」

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