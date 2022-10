孙艺真IG分享「不露脸照」称：「非常美好的日子」，原来她挺著孕肚出席好友婚礼！

「孕妈咪」的状态很好哦!

孙艺真於今年(2022年)3月,与曾合作电影《极智对决》、电视剧《爱的迫降》的炫彬结为夫妻,6月更宣布怀有身孕,获得海内、外大批粉丝们的祝福。

在这期间,孙艺真鲜少在公开场合亮相。但她不时会通过个人Instagram分享日常生活,比如:亲自下厨,可以感受到她平凡而美好的幸福。昨日(16日),孙艺真分享一张「没有露脸」的照片,并留言:「非常美好的日子」。随后,网路上就出现许多目击谈,原来她去参加好友的婚礼了!

MOMMY! WE MISS YOU SO MUCH#SonYejin #손예진 pic.twitter.com/YzJFqUCstp