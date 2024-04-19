孙艺真分享维持美貌秘诀：坚持运动和管理，内外美结合！公开新作最想尝试「母性强烈」的角色

作为家喻户晓的明星夫妇，炫彬和孙艺真夫妇一直都是韩娱圈的热议人物。 婚后的炫彬早就恢复了工作，但孙艺真自产子后一直集中於育儿，难得参加官方活动和画报拍摄，让不少粉丝很期待她能够回归萤幕前。

日前，孙艺真出道25年来首次访台，参加某品牌活动，受到了当地民众的热烈欢迎。 在采访中，她提到了生活近况以及对下一部作品的想法。

孙艺真笑著表示：「结婚之后大部份时间都是和家人一起度过的，除了运动和生活管理之外，剩下的时间都在陪孩子。 等孩子睡了之后才有自己的时间，虽然很短，但有在好好利用，也觉得（这时间）很珍贵。 」

对於何时回归萤幕前，孙艺真说道：「在拍摄完《三十九》之后近两年的时间里一直专注於家庭，这段经历可以通过演技表现出来，所以很想尝试母性强烈的角色。 」

一直被称「仙女」的孙艺真对维持美貌也有秘诀，「唯一的方法就是每天坚持管理和运动，为了能够结合内在美和外在美而努力中。 心情好的话，脸上就会带著笑容，外貌也会跟著改变，通过运动和走路来缓解压力。 」

此外，孙艺真接到了著名导演朴赞郁新作的出演邀请，目前正在积极商讨中。

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