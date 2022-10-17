孫藝真IG分享「不露臉照」稱：「非常美好的日子」，原來她挺著孕肚出席好友婚禮！

「孕媽咪」的狀態很好哦！

孫藝真於今年（2022年）3月，與曾合作電影《極智對決》、電視劇《愛的迫降》的炫彬結為夫妻，6月更宣佈懷有身孕，獲得海內、外大批粉絲們的祝福。

在這期間，孫藝真鮮少在公開場合亮相。但她不時會通過個人Instagram分享日常生活，比如：親自下廚，可以感受到她平凡而美好的幸福。昨日（16日），孫藝真分享一張「沒有露臉」的照片，並留言：「非常美好的日子」。隨後，網路上就出現許多目擊談，原來她去參加好友的婚禮了！

孫藝真挺著孕肚，拿著手機、專心地對著新人的方向錄影。

Bumil lagi hadir di kondangan



Sehat sehat terus bumil #SonYeJin pic.twitter.com/j2QcSkWH4G — UPDATE KDRAMA NEWS (@infodrakor_id) October 16, 2022

定格一看，孫藝真因為懷有寶寶，所以圓潤不少，但氣質還是藏不住，顯得相當優雅。不少網友看到近況照紛紛表示：「孕媽咪的狀態真好！」

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