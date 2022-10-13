四代团第一对情侣！Kep1er金多娟&Ciipher Won疑似认爱，曾在官方账号PO情侣照

近日有网友发现女团Kep1er成员金多娟与男团Ciipher成员Won疑似交往，两人多次通过Twitter、Bubble等账号po出穿著和拍摄地点一致的照片。 对此，所属社今日做出回应：「没有否认的理由。」

金多娟和Won是2003年出生的同龄人，网友认为两人至少已经交往5个月，还是粉丝看不下去偶像欺骗大家、亲自在Twitter上曝光。

Won曾在Bubble（*追星app lysn的粉丝沟通板块）里应粉丝要求PO出男友照，巧的是金多娟也在Kep1er官方Twitter上PO出照片，背景里的树木和路灯位置都一模一样。 粉丝猜测这是「假装给粉丝发男友照、其实发的是真女友给拍的照片」，气不打一处来。



此外，金多娟曾在weverse分享提著新包包的照片，而Won也有一只同款包包。金多娟曾和粉丝分享说买了「很像自己的卡通形象的睡衣」，Won也在团体账号po出和女方同样的睡衣。Won曾用团体Twitter账号分享四张风景照，金多妍的手机桌布和其中一张高度相似。 还有粉丝称看到两人戴著对方粉丝赠送的礼物。





对此，Ciipher所属社称「是私生活、难以确认」，Kep1er所属社则表示：「无法否认。 不对恋爱传闻做回应的原因是，没有否认的理由。」 相当於承认恋情。

大部份网友认为偶像恋爱不是死罪，但欺瞒粉丝到这程度还是太过分：「简直是昭告天下『我们在交往哦』」、「为他们的Bubble花钱的粉丝该有多寒心」、「粉丝要花钱看你们放闪吗？」 、「Kep1er快要回归了为何突然爆出这种事」、「完全没考虑其他成员的感受」、「既然恋爱是私生活，为何要这么明显？」

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