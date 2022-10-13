[分集剧情]《依法相爱吧》李升基李世荣激吻后的下一步竟然这么难！「幸福到害怕突然失去你」李升基再告白（EP12）

[有雷]《依法相爱吧》还以为李升基这次终於不再忍了，衣服都脱了竟然出现超大电灯泡！李升基担心李世荣的人身安全，却让她觉得有点烦！心理医师表哥疑似被跟踪心生恐惧，竟然连累到李世荣被绑架！幸好最后安全回来，这一次能不能让他们好好过夜！

以下为防雷线



《依法相爱吧》正浩（李升基饰）与宥利（李世荣饰）原以为可以一路激吻到隔天，没想到竟然被好友夫妻带小孩来访给破坏了，后来两人决定从牵手约会一步步进行，不赶进度。不过宥利还是相当急性子，当她请正浩进自己家的时候，竟发现家中有被人入侵的迹象。而楼上的心理医师表哥，似乎开始感觉自己被多年前的女患者跟踪，陷入了紧张。



宥利路上巧遇了之前曾来谘询的一位女律师多瑛（申素律饰），两人因为公益律师身分而聊开了，还打算一起去参加活动，没想到多瑛却以忘了带东西为由，带宥利回到她家，没想到宥利喝下了被下药的饮料后昏倒在地，就这么被绑了起来。醒来后她发现多瑛穿著她的衣服，家中贴满了医师表哥的照片，似乎入侵家中的人就是她。正当宥利觉得求救无门，闯进多瑛家的竟是都韩建设的代表李便雄，他救了宥利，而想藉此交换条件要正浩放过他。



表哥显得心神不宁，原来是发现自己的伞又开始被偷，多年前曾执著想与他交往的一位女患者似乎又再度现身，原来就是多瑛。多瑛仍然在暗中观察著医师，看医师与宥利及正浩相处密切，误以为医师也想追求宥利，所以她偷来了许多宥利的服装，希望自己能像她一样漂亮。表哥对她晓以大义，多瑛却以死相逼，幸好大家及时赶到避免发生憾事，宥利也赶紧上前给表哥一个大大的拥抱。



正浩自从与宥利交往后，对於宥利的安全始终非常担心，还去询问了已经当爸爸的老友，不过宥利希望他能多点信任，即使遇上了危机，也要相信她能够有独自面对的能力。这次宥利又邀请正浩到家里看电影，当然要继续当时没完成的事情啦！这次希望不会再有人闯入了！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻