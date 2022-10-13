李帝勋特别出演《千元律师》：「南宫珉前辈亲自打电话邀约，有著他是否也能出演《模范计程车2》的想法」

这个提议很可以！希望可以在《模范计程车2》看到南宫珉、李帝勋一起飙戏～

李帝勋於8日特别出演SBS人气电视剧《千元律师》第6集，并在剧中饰演大明星「李帝勋」。虽然李帝勋和南宫珉没有在剧中直接互动，但这场戏可以说是承先启后、一个重要的转折，相信观众们也都印象深刻吧？

在幕后花絮里，可以看到南宫珉与李帝勋有说有笑，李帝勋还亲昵地抱抱南宫珉。

李帝勋表示，目前他正在拍摄《模范计程车2》，接到来自南宫珉前辈的电话，询问他是否能以「演员李帝勋」特别出演《千元律师》，李帝勋虽然有点担心、不晓得自己能不能做好，但在南宫珉的鼓励下，他来到拍摄现场。

南宫珉是李帝勋喜爱并尊敬的前辈，他们因为南宫珉2年前主演的另一部人气电视剧《Stove League》结缘，之后一直保持联系，能够再这样出演《千元律师》，李帝勋感到非常幸福，并有著「南宫珉前辈是否也能出演《模范计程车2》呢？」的想法。

另外，李帝勋於漫改剧《模范计程车》中饰演男主角「金道奇」，收视率最高达16.0%。这是一部描述在司法不公不义的社会中，地下秘密计程车公司「彩虹运输」替一群无法受到法律保护而满腹冤屈的被害者们找回公理，以智慧惩罚罪犯的故事。如果南宫珉也能特别出演，相信又会掀起一波讨论吧！

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