《高斯电子公司》搞笑不忘发展Love Line！工具人郭东延与富家公子裴贤圣遭遇大不同！（含EP3－4剧透）

[有雷]搞笑无极限的《高斯电子公司》除了无厘头以外，本周还追加粉红Love Line部分登场！郭东延不放弃向初恋海英进行第10次告白，穿上玩偶装自信满满。富二代裴贤圣搬出家里自租豪华套房，而他是对手公司的继承人身分即将曝光！

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《高斯电子公司》混乱不已的工作环境却还是有粉红泡泡开始出现！的确是近来难得的舒压好片。白马帅（裴贤圣饰）身为富二代却觉得自己该从「基层」开始，但他还是与一般人所认知的基层有极大差异。他舍弃了降落伞决定搭公车上班，结果是家里为他包下一辆专属的豪华机场巴士，自己一人享受第一次按下车铃的经验。他说要在外独自租套房，却也是豪华挑高的房子。



白马帅在贩卖机前闲晃又离开，其实是因为钱包里全部都是五万大钞，还对著天空大喊「爸妈，我很好〜」，其实是因为他发现父母派出无人机来监视他。公司的同仁看了一阵鼻酸，次长甚至还把自己从公司想带回家的卫生纸全都送给白马帅。被白马帅求偿的建江美，表示希望能以替他做事一次五万韩元慢慢偿还，在替他整理行李时，意外发现了他是力量集团的继承人。白马帅担心自己的身分被大家发现，因此整天寸步不离跟著江美，担心她祸从口出，是不是该发展出一段粉红恋情呢？



主角李相植（郭东延饰）与主管车娜莱（高圣熙饰）无意间的举动让他频频被初恋海英误会，相植表示一定要进行第十次创新告白。他穿上熊熊玩偶装与海英相约公园，海英却与男友共同前来而让相植无法进行计画，只能狼狈逃离现场。再度失败的告白让相植哭坐在大雨中，此时有人撑著伞靠近了他，原来是娜莱。娜莱听了他失败多次的事迹，也发现海英似乎只是在利用相植这个工具人，替他感到不值，也想安慰他。



海英告诉相植自己其实是接受「多元恋爱」的，同时跟多个男生交往，还说相植其实不是她的菜，令相植很受伤。此时相植的室友「阿齐兹」也讨厌绿茶海英，跑到楼下来替相植出一口气，不甘示弱表示「相植也有女朋友」，而指向躲在一旁观看的邻居兼主管车娜莱……



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