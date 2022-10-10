「律政韩剧＋1」EXO D.O.退伍后首部剧集《真剑胜负》引发期待：变身顽童检察官粉碎恶势力！

律政韩剧制霸2022年，近日又有新手检察官杀到！由人气男团EXO成员都敬秀（D.O.）、李世熙和河俊主演的《真剑胜负》刚在上周首播，大家开始追看最新的法律题材韩剧了吗？！

由《Move to Heaven：我是遗物整理师》金晟浩导演和《Sketch》林永彬编剧携手打造，《真剑胜负》讲述看似吊儿郎当的不良检察官陈正（都敬秀饰）与富人和权力所形成的万恶领域展开对决，并以铲除活在特权中的牟利者为己任，痛快地粉碎检察机关的腐败、打击社会不正之风的故事。都敬秀在剧中饰演中央地检刑事3部检察官陈正，他永远站在弱势的一方，并采取以牙还牙的方式与恶人作战，势将为观众带来暂时忘却郁闷现实的痛快感觉！



贵为亚洲人气男团EXO成员，都敬秀不但是团内三大主唱之一，也是组合中的「演技担当」，他早於2014年涉足戏剧，期后凭藉电影《纯情》和《哥哥》横扫百想、青龙奖等多个新人奖和人气奖；年前他还以韩剧《百日的郎君》获颁「Best Male Acting Idol（最优秀演技男偶像）」，人气一时无两；因此去年都敬秀退伍后，外界极为关注他的下一部作品。



睽违四年，都敬秀终於再度主演韩剧，《真剑胜负》更是他在众多剧本邀约中、精挑细选的电视剧作品，剧中他化身检察机关史上最空前绝后的「麻烦制造机」陈正惩治恶人；而在官方释出的剧照中，只见他以不同款式的皮衣和运动服示人，预计将会展现与传统的检察官大相迳庭的顽童一面！韩剧《真剑胜负》已於10月5日起逢星期三、四在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度！



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