韩国十月文化节重点节目：世一B-BOY舞团 X 韩国国乐组合倾力出演Fusion音乐会

想看厉害的break dance遇上韩国国乐会产生什么火花的朋友,千万不要错过啦!

由驻香港韩国文化院、大韩民国驻香港总领事馆主辨的第十二届「韩国十月文化节」刚於10月揭开序幕,重点节目B-boy & Fusion韩国音乐会【Meet the World, Center of the World】将於2022年11月6日(星期日)在九龙湾国际展贸中心展贸厅3举行。



是次音乐会专程邀请了韩国顶级霹雳舞团JINJO CREW和传统韩国音乐组合情歌乐会来港,携手炮制一场融合霹雳舞和韩国传统音乐的特别演出。观众可於2022年10月12日(星期三)经由购票通 (Cityline) 预约免费门票。

为庆祝霹雳舞成为2024年巴黎奥运会正式比赛项目,首次亮相奥运会,韩国文化体育观光部的海外文化弘报院在香港、伦敦、布鲁塞尔和曼谷等5个城市独家举办了一场特别公演。韩国顶级霹雳舞团JINJO CREW和传统韩国音乐组合情歌乐会被专程邀请来港,为香港观众带来一场惊心动魄、融合霹雳舞和韩国传统音乐的演出。



世界顶尖韩国霹雳舞团JINJO CREW被邀来港参与今次盛事。他们成立於2001年,团名JINJO有跃升的火焰的意思。他们在2012年成为最初赢得被誉为世界五大B-boy大赛(Red Bull BC One、Battle Of The Year、R-16 Korea、Freestyle Session和UK B-Boy Championships)冠军的队伍,创下第一个及唯一一个的大满贯纪录。他们今年更出演韩国首个以霹雳舞为主题的舞蹈竞演综艺节目《SHOWDOWN》,并拿下总冠军。在队中舞技最爲出色的成员们,包括Wing,Kazino,Octopus,Vero和Skim也会来港,参与今次【Meet the World, Center of the World】的演出。



著名的韩国国乐组合情歌乐会成立於2000年。他们不仅力求创作深化传统音乐的作品,还擅长赋予传统音乐现代化的诠释,与未来融合。他们以和其他国乐家不同的方式打造自己的音乐世界,并凭藉对韩国传统音乐的现代诠释而享誉国际。



在今次音乐会上,JINJO CREW和情歌乐会将携手合作,透过融合韩国传统音乐和霹雳舞的出色表演宣扬韩国文化,为香港市民带来精彩的演出。观众可预先登记门票,免费入场。门票将於2022年10月12日起经由购票通作公开预约。

想了解更多韩国十月文化节重点节目,可以到网站:http://hk.korean-culture.org/ 或到 IG或FB:@kcchongkong 浏览!

B-boy & Fusion韩国音乐会【Meet the World, Center of the World】

日期: 2022年11月6日(星期日)

时间: 下午3时

地点: 九龙湾国际展贸中心 展贸厅3

门票: 免费

演出单位: JINJO CREW、情歌乐会

门票将於10月12日(星期三)上午10时於购票通 (Cityline) 作公开预约。

网上预约门票: http://www.cityline.com

