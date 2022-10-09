何时可以看到「正式合作」？李帝勋先后特别出演《Stove League》、《千元律师》，还出席南宫珉的婚礼！

李帝勋这次在《千元律师》里特别出演「自己」！据说是南宫珉亲自邀请的哦～

李帝勋於昨日（8日）特别出演SBS人气电视剧《千元律师》（第6集），并在剧中饰演大明星「李帝勋」。

李帝勋一身西装亮相，面对众多闪光灯和镜头也丝毫不怯场，展现大明星风范。可以看到现场粉丝举著「帝勋学概论」（曾主演电影《建筑学概论》，台译《初恋筑梦101》）、「帝勋的美貌是模范美貌」（曾主演电视剧《模范计程车》，确定制作第2季）等手幅，不得不赞叹编导的SENSE！

虽然《千元律师》里，李帝勋和南宫珉没有直接互动，但这场戏可以说是承先启后、一个重要的转折，相信观众们的印象也都非常深刻吧？

2年前（2020年），李帝勋也曾特别出演南宫珉主演的另一部SBS人气电视剧《Stove League》（最后一集）：白胜秀团长（南宫珉 饰）通过理性分析和情感侧击，最终说服IT企业PF集团代表李帝勋（李帝勋特别出演），购入「Dreams」、守护球队，让球团免於解散，职员和球员们也都能留用。

特别的是，李帝勋还出席南宫珉与陈雅凛的婚礼，曾和南宫珉合作《Stove League》的河道权於个人Instagram分享与李帝勋的合照。不少网友表示，李帝勋先后特别出演南宫珉两部作品、连婚礼都参加了，不晓得何时才可以看到两位演员来个「正式合作」呢！绝对很有意思～

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