「为了弥补彼此的不足，才组成完整的家庭」高媛熙大婚♥ 圈内好友金宣虎、琴世禄、孔升妍均出席婚礼

恭喜高媛熙，其中几张婚纱照也太帅，走高傲女王路线呢！

在喜剧《加油吧威基基》里饰演「丘巴卡」（楚巴卡）姜书珍，而在小有名气的演员高媛熙，昨（7）日完成人生大事与男友步入礼堂。

‎高媛熙与年上企业家男友（据传为减重辅助食品企业代表）交往约一年决定共结连理，昨日於首尔一家酒店完成婚礼，圈内好友包括一起合作过《加油吧威基基》的金宣虎、同公司也正一起拍摄《King The Land》的金佳恩，还有演员车贞媛、琴世禄、孔升妍、朴河彬、崔善贞、南知呟、崔呈媛、宋智仁、Jei（金珍希）、徐胤雅、崔秀林……等人均出席。从好友曝光的画面也可见婚礼歌手为美声混团Urban Zakapa（城市札卡巴，成员包括权纯一、朴容仁与赵贤雅）。

▼好友曝光婚礼场面



▼圈内好友金宣虎、车贞媛、琴世禄、孔升妍出席婚礼为高媛熙祝福



高媛熙在婚礼过后，便一一在IG限时动态转发好友为她拍下的各种婚礼场面，也在今早（8日）亲自上传多张单独婚纱照并感性写下：「在一起的时间越多，就越明白彼此是恋人，在准备婚礼的所有时刻倍感感谢。为了弥补彼此的不足，而组成了完整的家庭，向祝福的所有人表达谢意。我们不会忘记所得到的关爱，会努力成为能为他人付出的健康家庭。真心地再次感谢大家。」



贴文底下除了上述确定出席婚礼的演员们，曾合作过《辞职的最佳时机》的李清娥、合作过《米虫的一日三餐》的河锡辰、合作过《加油吧威基基》的李珠雨，还有Rainbow赵贤荣都留言表达祝福。



在此祝福媛熙欧腻幸福快乐♥

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