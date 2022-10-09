【专访】《秘密任务2》炫彬：如果有机会的话，希望能够在香港与大家再次见面！

《秘密任务2：International》是《秘密任务1》时隔5年的续集，而KSD亦很开心访问到百忙中抽空做这次线上访问的男主角——炫彬，来看看他透露了多少戏中的大小事。

（1）再次饰演任铁令的感想如何？

时隔5年再次以任铁令这角色与大家见面，这是我第一次演出续集。多亏了观衆们的喜爱，才有机会再次以续集的形式与大家见面。《秘密任务2: International》是各位演员爲了报答大家的期待而认真准备的作品，希望在香港的各位也能愉快地观看这部电影。

（2）今次片中角色跟上辑最大分别是甚么？

在第一集中，任铁令是为了帮妻子报仇和执行任务而不得不变得凶悍的角色。那么今次在《秘密任务2: International》随著岁月的流逝，任铁令从沉默寡言地向目标全力冲刺的他，变得更加从容、更加轻快。因此...虽然是同一个的角色，我尝试为铁令添加了机智和从容，以期展现出稍为成熟的一面。



（3）: 为新片做了甚么准备功夫？

就像电影的所有要素都升级了一样，我认为任铁令的角色也需要与上一部作品有不同的变化。角色方面也变得更加机智和从容，因此动作方面也想有所变化。由於上一集展现了「敏捷」的身手，今集与导演及武术团队很苦恼地一起讨论了很多，还努力锻炼了身体。

（4）包括动作戏在内的场面真的很多，都是亲自演的，有什么特别难的部分吗？如果有的话，请告诉我是什么部分。

对比起困难的部分，就我个人而言，我认为我更关心的是制作一个可以提供不止是单一乐趣的动作场景。大家都觉得《秘密任务》的招牌动作戏会在第二集继续下去就好了，所以继厕纸动作戏之后，再次利用日常生活中常见的物品——「乌蝇拍」制造了动作场面。

（5）和柳海真演员一起再合作演戏的感想如何？

一起拍《秘密任务》时，有很多愉快的回忆。柳海真是一个让现场气氛变得舒服并散发正能量的人。所以当听到通过《秘密任务2: International》可以再次合作的消息时，我感到非常高兴，亦由於大家已经一起拍摄过上一部作品，产生了伙伴关系，可以毫无顾忌地交流想法，愉快地进行了拍摄。



（6）《我叫金三顺》之后再与Daniel Henney演员合作，有何感想？

虽然这段期间交流不多，但一见面就有一种亲切感和愉悦感，彷佛回到了2005年。所以无论在拍摄的时候，抑或我们一起参加韩国的宣传日程，就像回到了那个时候一样，互相依靠，玩得很开心。自从《我系金三珣》以来，我们在各自的道路上默默走过了17年，所以通过《秘密任务2: International》这作品得以重聚的机会，对此也充满了感激之情。



（7）和润娥演员一起拍摄的场面中，有哪场印象最深刻吗？

电影中Jack (Daniel Henny)第一次进入镇泰的家，敏英(润娥)对Jack一见钟情的场面，站在铁令的立场上，感到有点遗憾，是记忆深刻的场面。



（8）你个人喜欢香港动作片吗？有喜欢的香港演员吗？

因爲从小时候就是看著香港电影长大的一代，所以很难选出一部作品或演员，我喜欢的演员和电影作品太多了。现在也经常看很多作品，每次看到的时候都会觉得很熟悉。

（9）有甚么说话想跟香港的粉丝说呢？

2019年通过粉丝见面会与粉丝们见面的记忆至今还历历在目，转眼已经过了3年。能够透过《秘密任务2: International》与韩国同时上映和香港粉丝「打招呼」，我感到很高兴。希望大家能愉快地享受我们认真地为大家准备的电影，如果有机会的话，希望能够在香港当地与你们再次见面。

（10） 以后有想挑战的角色吗？

如果有新的故事可以展现给大家，无论任何类型或角色，我都想挑战。即使是过去曾经扮演过的角色，也可以重新诠释后，或者可以从其他角度展现给大家。



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