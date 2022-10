朴轸永预告与Super Junior神童合作！扮教父灵感自给自足，复古舞曲风引期待

朴轸永昨日下午在个人IG PO出一支名为「Groove Back」的影片,其中还有Super Junior神童惊喜登场,暗示即将推出全新的合作企划。

片中朴轸永作曲时遇到瓶颈,烦恼地抱头趴在工作台上。 这时突然出现西装革履、双眼微眯的神秘人,朴轸永恍惚中以为见到教父,惊讶地问:「Godfather?」



神秘人:「儿子,你为何在我房间里睡觉?」 朴轸永说不喜欢自己现在做出来的音乐,神秘人便问他叫什么名字,且强调是「真正的名字」。 朴轸永迟疑了一下,说出自己的绰号:「The AsianSoul?」 神秘人满意地表示:「Get the soul back, get the groove back!」

朴轸永从「groove back」获得灵感,立即开始作曲,还联络另一个人说「我需要你」。 随后两人在运动馆见面,来者不是别人,正是Super Junior的神童!两人一见面就紧握双手,眼中放射出要办大事的光芒。



朴轸永和神童都以出众的舞蹈实力和sense著称,这次合作还没公开具体消息,单是一个预告片已经让各国粉丝感到期待:「OMG从未想过这个组合」、「赶快带著groove回来吧」、「有预感一定会大火」、「虽然对JYP无感,但这个回归太棒啦」、「ASIANSOUL值得被更多人看见」。



