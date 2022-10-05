朴轸永预告与Super Junior神童合作！扮教父灵感自给自足，复古舞曲风引期待

朴轸永昨日下午在个人IG PO出一支名为「Groove Back」的影片，其中还有Super Junior神童惊喜登场，暗示即将推出全新的合作企划。

片中朴轸永作曲时遇到瓶颈，烦恼地抱头趴在工作台上。 这时突然出现西装革履、双眼微眯的神秘人，朴轸永恍惚中以为见到教父，惊讶地问：「Godfather？」



神秘人：「儿子，你为何在我房间里睡觉？」 朴轸永说不喜欢自己现在做出来的音乐，神秘人便问他叫什么名字，且强调是「真正的名字」。 朴轸永迟疑了一下，说出自己的绰号：「The AsianSoul？」 神秘人满意地表示：「Get the soul back， get the groove back！」

朴轸永从「groove back」获得灵感，立即开始作曲，还联络另一个人说「我需要你」。 随后两人在运动馆见面，来者不是别人，正是Super Junior的神童！两人一见面就紧握双手，眼中放射出要办大事的光芒。



朴轸永和神童都以出众的舞蹈实力和sense著称，这次合作还没公开具体消息，单是一个预告片已经让各国粉丝感到期待：「OMG从未想过这个组合」、「赶快带著groove回来吧」、「有预感一定会大火」、「虽然对JYP无感，但这个回归太棒啦」、「ASIANSOUL值得被更多人看见」。



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