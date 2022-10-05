朴軫永預告與Super Junior神童合作！扮教父靈感自給自足，復古舞曲風引期待

朴軫永昨日下午在個人IG PO出一支名為「Groove Back」的影片，其中還有Super Junior神童驚喜登場，暗示即將推出全新的合作企劃。

片中朴軫永作曲時遇到瓶頸，煩惱地抱頭趴在工作台上。 這時突然出現西裝革履、雙眼微瞇的神秘人，朴軫永恍惚中以為見到教父，驚訝地問：「Godfather？」



神秘人：「兒子，你為何在我房間裡睡覺？」 朴軫永說不喜歡自己現在做出來的音樂，神秘人便問他叫什麼名字，且強調是「真正的名字」。 朴軫永遲疑了一下，說出自己的綽號：「The AsianSoul？」 神秘人滿意地表示：「Get the soul back， get the groove back！」

朴軫永從「groove back」獲得靈感，立即開始作曲，還聯絡另一個人說「我需要你」。 隨後兩人在運動館見面，來者不是別人，正是Super Junior的神童！兩人一見面就緊握雙手，眼中放射出要辦大事的光芒。



朴軫永和神童都以出眾的舞蹈實力和sense著稱，這次合作還沒公開具體消息，單是一個預告片已經讓各國粉絲感到期待：「OMG從未想過這個組合」、「趕快帶著groove回來吧」、「有預感一定會大火」、「雖然對JYP無感，但這個回歸太棒啦」、「ASIANSOUL值得被更多人看見」。



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