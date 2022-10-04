Disney+《千元律师》南宫珉金句盘点！向千律师学习「100%胜诉」的人生秘诀，揭开千元委托费的梦想

Disney+《千元律师》由南宫珉、金智恩主演，播出后收视率节节上升，打破今年SBS金土剧最高纪录！南宫珉的演技和号召力也获得观众一面倒的好评！南宫珉在剧中出演千智勋律师，喜欢帮助社会弱势族群，委托费仅收一千韩元，虽然个性调皮又不按牌理出牌，但自有一套「胜诉办法」，让白玛丽实习生（金智恩 饰演）毫无招架之力，一起来和「金句制造机」千律师学习胜诉秘诀和人生道理吧！





『不论是你还是我都无法自行界定事实，只是努力接近真相而已。』

许多案件都无法准确的了解事实，即使是当事人，也可能因为记忆模糊而与事实有所出入。千律师告诉检察官：「不论是你还是我都无法自行界定事实，只是努力接近真相而已。」而千律师的胜诉秘诀，就是「更接近真相」。



『律师是要代替委托人去争斗。』

千智勋律师虽然仅收一千韩元的委托费，但是他对每一个案件都是全力以赴，与委托人一起站在第一线，事务长常常很纳闷，为什么千律师要做到这个份上？千律师则回答：「律师是要代替委托人去争斗。」或是这样拼命的态度就是千律师的个性吧！



『不要以为身为律师，就要用法律解决问题，在能力所及范围内，找出最理想的解决办法。』

千律师给白实习生的第一个课题，是刮伤千永裴专务车子的棘手问题，他告诉白实习生：「解决问题的方法有很多种，有些人会用简单的道歉，把大事化小，有些人则是会单纯的寻求法律途径。但来这里找我们的人，通常都不是为了要了解法律，而是单纯需要帮忙。」



来找千律师的委托人，多半都是小虾米对抗大鲸鱼，要透过不同的角度才能够解决问题：「不要以为身为律师，就一定要用法律解决问题，在你能力所及的范围内，找出最理想的解决办法吧！」透过事件教会了白实习生解决问题应该要有的弹性！



『为什么是千元？我也不知道，可能是梦想吧！』

千智勋律师为何只收一千韩元的委托费，事实是无解？白实习生酒醉后问了千律师：「为何是一千韩元？」千律师思考后回答：「我也不知道⋯⋯可能是梦想吧！」实现正义的梦想背后，似乎还藏著什么故事，或许千律师的「千元人生哲学」就跟这些胜诉的案件一样，需要换位思考吧！

第五集预告，要揭开「丰镇洞杀人事件」的真相，千律师这次也能够帮委托人打赢官司吗？杀人凶手到底是谁呢？不只是律政剧，搞笑剧情里还加了悬疑元素，又好笑又紧张，《千元律师》真的越来越精彩了！



Disney+独家跟播《千元律师》每周五、六22:30上架新集数！

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