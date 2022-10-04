Rainbow解散多年团魂依旧，有人出嫁必拍团体婚纱♥ 继金智淑，高佑丽也出嫁啦～

怎么这么感人♥

已解散6年的女团Rainbow，成员高佑丽昨（3）日嫁作人妇，她公开了一张与Rainbow成员的团体婚纱照，团魂相当令粉丝感动。

Rainbow活跃於2009年至2016年，由金栽经、高佑丽、吴丞芽、卢乙、郑允慧、金智淑与赵贤荣组成，2016年解散至今仍旧保持著美好友谊，2019年还为庆祝出道10周年发行了单曲〈Aurora〉。



高佑丽的新郎为圈外人，是名大5岁的商人。她与新郎3日举行婚礼，典礼仅邀请50名亲朋好友，其中就包括了Rainbow成员，从吴丞芽稍早发布的影片中可见6位成员全员出席，7人於婚礼上完整合体。



高佑丽在典礼前就发布了多张照片分享喜悦，其中一张就是7人婚纱照，她还标记了7色爱心写道：「我们太漂亮了 #Rainbow #第二次 #结婚 #纪念照」成员们还替高佑丽举办婚前派对，7双手组成星星、搞怪的黑白婚纱照，一再的展现Rainbow团魂。



而高佑丽所说「第二次结婚纪念照」指的是2020年金智淑结婚，7人一样全员拍摄婚纱照，还穿著同款不同色的鞋子作为Rainbow的象徵，就算不是粉丝，也会对7人的好感情所动容吧？



继金智淑婚礼，高佑丽婚礼也拍了全员婚纱照，可见团体婚纱要成为Rainbow的传统了吧？

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