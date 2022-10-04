「卖断货警告！」精品C牌箱包+平民D牌毛绒玩具：BLACKPINK Jennie即刻用上粉丝送的礼物♥

「卖断货警告！」精品C牌箱包+平民D牌毛绒玩具：BLACKPINK Jennie即刻用上粉丝送的礼物♥

明星   2022年10月4日   星期二10:30   Tracy  

（封面图源：IG@jennierubyjane）

D牌又有商品要卖断货了！

BLACKPINK成员Jennie作为时尚领军人物、潮流风向标，穿衣打扮一直都是广大女生模仿的对象，被称为「少女穿搭指南」，以穿一件火一件的战绩稳坐韩国时尚icon一位，妥妥的「带货女王」，最近不少粉丝们因为Jennie的一个举动打算抢空DAISO。

Jennie在个人IG STORY上更新了近况，Chanel的方盒子包包上挂著一个比包包还要大的粉色毛绒海星玩具，玩具上还有笑脸和眼睛，非常可爱。随后就有粉丝认领了自己的礼物，表示：「我把这个送给了她，她就一直拿在手里，之后又去办理了登机手续，差不多过了5分钟，就看到星星已经挂在了包包上。」看到本命即时用上自己送的礼物，粉丝本人也表示「感动到要哭了」。

经过Jennie时尚认证的海星玩具已经被网友们挖出来自DAISO，大家纷纷表示要第一时间去购买，希望DAISO能够备足货品（笑）

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