「卖断货警告！」精品C牌箱包+平民D牌毛绒玩具：BLACKPINK Jennie即刻用上粉丝送的礼物♥

D牌又有商品要卖断货了！

BLACKPINK成员Jennie作为时尚领军人物、潮流风向标，穿衣打扮一直都是广大女生模仿的对象，被称为「少女穿搭指南」，以穿一件火一件的战绩稳坐韩国时尚icon一位，妥妥的「带货女王」，最近不少粉丝们因为Jennie的一个举动打算抢空DAISO。

Jennie在个人IG STORY上更新了近况，Chanel的方盒子包包上挂著一个比包包还要大的粉色毛绒海星玩具，玩具上还有笑脸和眼睛，非常可爱。随后就有粉丝认领了自己的礼物，表示：「我把这个送给了她，她就一直拿在手里，之后又去办理了登机手续，差不多过了5分钟，就看到星星已经挂在了包包上。」看到本命即时用上自己送的礼物，粉丝本人也表示「感动到要哭了」。



제니 인스스 다녀오겠습니다 이거 저 불가사리가 말하는거같아서 귀엽당ㅋㅋㅋ 파리가서 들뜬 불가사리 pic.twitter.com/tODowHjtpL — OAOJ (@one_and_onlyJEN) October 2, 2022

ㅋㅋ 오늘 제니한테 이거 줬는데 갑자기 가방에 매달고 오심 ㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅠㅠ pic.twitter.com/sAzGuEnkfk — 다올 (@jennieedyou) October 2, 2022

经过Jennie时尚认证的海星玩具已经被网友们挖出来自DAISO，大家纷纷表示要第一时间去购买，希望DAISO能够备足货品（笑）

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