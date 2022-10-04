韩韶禧机场街拍帅气，完美状态回归：黑色高级车辆现身低调奢华，韩娱圈都少见！

女明星韩韶禧坐著豪车亮相机场！

9月30日，韩韶禧亮相机场，准备搭机前往法国巴黎参加时装周。 之前她因为拍摄新剧《京城生物》时脸部受伤，另一众粉丝担心不已，幸好8月底她重返大众视线、出席品牌活动，脸颊上似乎没有留下痕迹，依旧美貌在线，让粉丝们放心不少。 这次在机场亮相，韩韶禧再次让民众们眼前一亮，以一身全黑运动风穿搭亮相，长发飘飘，女神状态又回来了，又帅又美。 她不时招手和粉丝、记者打招呼，还吵大家摆出「脸颊心」姿势，看起来状态十分不错。 当韩韶禧撩起半边头发时，一边的眉尾打了「眉钉」，超具个性。



除了韩韶禧和颜值和装扮令人惊叹之外，她的座驾也吸引了无数人的目光，是一辆MAYBACH（迈巴赫），与Rolls-Royce（劳斯莱斯）、Bentley（宾利）并称三大世界豪车，而韩韶禧乘坐的这辆价值上亿（韩币），即使是在豪车遍地的韩国娱乐圈也属高端车。



此外，韩韶禧和朴叙俊主演的《京城生物》确定上线Netflix，将在2023年播出。

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