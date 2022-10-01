具俊晔&大S合体拍摄杂志画面太美好♥ 大S笑称「这是我的新老公」曝夫妇甜蜜互动

「新老公」真的太可爱XDD 看两人幸福模样真的太感动♥

被誉为「世纪爱情」，情缘横跨24年终於修成正果的具俊晔与大S（徐熙媛），近日替台湾《Vougue》杂志拍摄一系列写真，公开放闪的幸福模样让网友们连连惊呼。



一系列画报，有穿著浴袍替对方刮胡子、横躺腿上的亲昵姿态，也有大S脱掉一只高跟鞋般在具俊晔身旁宛如女王的姿态。两人都穿著西装，大口吃著爆米花的反差模样更是令人忍俊不禁直呼可爱。



整体的氛围相当受韩国网友喜欢，无论是弥漫出镜头的幸福感，还是营造的复古风格、两人的时尚态度。大S年45，具俊晔年53，两个人保养得宜也成了讨论话题。



杂志内容纪录了两人摄影花絮，例如大S牵著具俊晔来到摄影棚，笑著对摄影师说：「跟你介绍一下，这是我的新老公。」内文更提到这是「从未体验过比这次更有爱的拍摄」，描述大S与具俊晔无时无刻牵著手，当大S喊裙子重，具俊晔就把她整个人抱起来。



观众大多是从具俊晔在《刘QUIZ ON THE BLOCK》的访谈了解这对跨国明星夫妇的波折爱情史，现在总算可以一窥大S方面的说法，说得依旧动人，但也多了活泼。她说：「如果老了真的有人生跑马灯，我脑海中浮现的脸一定是他。」「他在电话里问我要不要嫁给他，我说，怎么我们都这么老了你才问我？你二十年前就应该要问我这句话了！」

更有意思的是回顾两人时隔20多年接通了电话，两个人见面第一句话竟是：「欧爸，你怎么变这么老！」但具俊晔回她：「熙媛好漂亮，你怎么都没变！」

更多内容可见本期台湾《Vougue》，最后附上花絮影片♥



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