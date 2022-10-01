【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：《千元律师》播了2集就来到TOP 3了！

这星期只有１部新剧开播，就是《高斯电子公司》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（九月）第４周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――KBS《说出你的愿望》：8.9（刚播出大结局）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.2――KBS《依法相爱吧》：7.6（播至第８集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.3――SBS《千元律师》：7.1（今晚播出第４集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.4――Netflix《毒枭圣徒》：7.2（共６集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.5――MBC《人生胜利组》（金汤匙）：7.1（今晚播出第４集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.5――tvN《小女子》：7.1（今晚播出第９集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.7――tvN《月水金火木土》：7（播至第４集）

【台湾由中华电信MOD和Hami Video平台；香港由Prime Video平台播出】

NO.8――tvN《Blind》：6.5（今晚播出第６集）

【台湾由爱奇艺国际版、LINE TV、中华电信MOD、Hami Video播出】

NO.8――ENA《Good Job》：6.5（刚播出大结局）

【台湾由iQIYI、LINE TV、远传friDay影音、Hami Video播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.10――Wavve《恋爱的季节》：5.9（播至第４集）

【台湾由LINE TV独家播出】

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