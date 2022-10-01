具俊曄&大S合體拍攝雜誌畫面太美好♥ 大S笑稱「這是我的新老公」曝夫婦甜蜜互動

「新老公」真的太可愛XDD 看兩人幸福模樣真的太感動♥

被譽為「世紀愛情」，情緣橫跨24年終於修成正果的具俊曄與大S（徐熙媛），近日替台灣《Vougue》雜誌拍攝一系列寫真，公開放閃的幸福模樣讓網友們連連驚呼。



一系列畫報，有穿著浴袍替對方刮鬍子、橫躺腿上的親暱姿態，也有大S脫掉一只高跟鞋般在具俊曄身旁宛如女王的姿態。兩人都穿著西裝，大口吃著爆米花的反差模樣更是令人忍俊不禁直呼可愛。



整體的氛圍相當受韓國網友喜歡，無論是瀰漫出鏡頭的幸福感，還是營造的復古風格、兩人的時尚態度。大S年45，具俊曄年53，兩個人保養得宜也成了討論話題。



雜誌內容紀錄了兩人攝影花絮，例如大S牽著具俊曄來到攝影棚，笑著對攝影師說：「跟你介紹一下，這是我的新老公。」內文更提到這是「從未體驗過比這次更有愛的拍攝」，描述大S與具俊曄無時無刻牽著手，當大S喊裙子重，具俊曄就把她整個人抱起來。



觀眾大多是從具俊曄在《劉QUIZ ON THE BLOCK》的訪談了解這對跨國明星夫婦的波折愛情史，現在總算可以一窺大S方面的說法，說得依舊動人，但也多了活潑。她說：「如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他。」「他在電話裡問我要不要嫁給他，我說，怎麼我們都這麼老了你才問我？你二十年前就應該要問我這句話了！」

更有意思的是回顧兩人時隔20多年接通了電話，大S第一句話竟是：「歐爸，你怎麼變這麼老！」但具俊曄回她：「熙媛好漂亮，你怎麼都沒變！」

更多內容可見本期台灣《Vougue》，最後附上花絮影片♥



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