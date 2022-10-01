宋仲基零片酬出演电影《祸乱》，首次挑战正统黑帮题材、搭档新人演员担任双主角

宋仲基选择小成本电影《祸乱》作为大银幕回归之作，据所属社HighZiumStudio证实，宋仲基本次出演不收取任何片酬，展现出对低成本电影的支持及对剧本的肯定。

据业内人士透露，《祸乱》作为「宋仲基选择的作品、抓住宋仲基的作品」早就在业内备受关注，电影本身预算很低、规模也不大，宋仲基决定出演尤其是零片酬出演，无不让人十分惊讶。有人认为宋仲基可能是打算以所属社名义参与共同制作，也有人称只是单纯想为低预算电影做出贡献，令人对这部作品更添一份好奇与期待。



《祸乱》讲述想逃离地狱般现实的少年「延圭」遇到黑帮组织的中层头目「治建」，在岌岌可危的世界里一起行走的故事，9月13日已正式开拍。 新人演员洪思彬饰演为逃离悲惨现实而踏入成年人世界的18岁少年延圭，宋仲基饰演信任并带领延圭的中层头目治建，同时展现出阴冷与温暖的气质。



这是宋仲基第一次挑战正统黑帮电影，而且不是单人主角、而是与名不见经传的新人演员一起担任双主演，更让人感受到他作为前辈和同僚的榜样精神。



宋仲基此前表示：「很开心参与《祸乱》，这部作品对我而言是新的挑战。 期待与导演和演员们一起创造的火热片场。」 此外，宋仲基在9月29日刚刚举办的2022 APAN STAR AWARDS凭《黑道律师文森佐》再摘大奖，让人对《祸乱》及下半年即将播出的JTBC新剧《财阀家的小儿子》更加期待。



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