新剧《谢幕》将在10月底首播！河智苑＆姜河那透露出演理由：被剧情的新鲜感吸引、剧本很温暖！

KBS新剧《谢幕：树立而死》由高斗心、姜河那、河智苑、成东镒、权相佑主演，讲述了一个男人爲了实现来自朝鲜的奶奶的最后愿望，而扮演她归顺的孙子。

剧中，河智苑饰演慈金顺（高斗心 饰）的孙女「朴世妍」，从基层开始当上乐园酒店总经理。不仅拥有出众的实力，还拥有温暖内心的人物，与刘在宪相遇后，走上了没有计划的人生道路。



谈到出演该剧的理由，河智苑说：「被剧情和剧本的新鲜感所吸引，所以选择这部作品，和非常优秀的演员正在有趣地拍摄，请多多期待！」她还表示：「在研究世妍一角的过程中，我认为世妍看待世界的视线很重要，本人要做的事情要彻底细致地处理，但内心充满感情，是温暖的外刚内柔型姐姐的角色。与饭店经理这个角色相配的华丽时尚也会给你带来经常出现的乐趣。」



姜河那饰演爲了时间有限的老奶奶而竭尽全力演戏的无名话剧演员「刘在宪」。他是一个在恶劣的成长环境中也不失自爱和自信的超积极男人，爲了成长爲拥有多种演技范围的内功深厚的演员，他拼命工作，积累金钱和经验的孤军奋战型角色。



而姜河那选择了「新颖」、「另一个宇宙」、「最大优点」作为说明刘在宪这个人物的角色关键字。 他说：「爲了某个人，需要扮演某个人物的情况成爲了新颖的设定。实际上，如果我真的处於那种情况，我会对爲某个人而演戏的事情产生兴趣。」表达对角色的热爱。选择该剧的理由？姜河那表示：「剧本本身就很温暖，不断出现让人继续读的情况，所以读得很开心。」



另外，《谢幕：树立而死》由《师任堂，光的日记》、《月升之江》、《魔咒的恋人》尹尚浩导演执导，《青年警察》赵成杰编剧执笔，预计接档《依法相爱吧》在10月底播出。

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