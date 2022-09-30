柳演锡坐火车无奈呆看窗外2小时，原因公开令人哭笑不得！网：「当事人捶地后悔中」

近日有粉丝分享了柳演锡亲自透露的一件趣事，在网上引起疯狂转发，不知当事人如果看到这一消息会是什么心情呢？ XD

最近几个月陆续有演员开通追星app的付费聊天服务，柳演锡就是其中之一，近日他在app里分享道了搭SRT（快速铁路）回首尔时遇到的趣事。

柳演锡说他的座位靠窗，而邻座是一位正在专心追剧的女士：「也许因为戴著口罩吧，她没有认出我。 她把手机放在桌板上、戴著耳机正在追剧，但是kkk剧里有我kkk她在看的是《毒枭圣徒》。」



《毒枭圣徒》是Netflix本月初公开的剧集，主演阵容除了河正宇、黄晸珉、朴海秀，柳演锡也饰演了戏份很多的重要角色。 柳演锡感到眼前的状况有些搞笑，不敢轻易透露身份：「所以2个小时里我都看著窗外，连洗手间都没去kkk朋友打电话给我，我也不敢接。」



柳演锡此举实属无奈：「我总不能突然对她说：『您好，我是柳演锡。 《毒枭圣徒》好看吗？』 哈哈哈。」



网友纷纷被柳演锡的叙述逗笑：「在火车上追个剧而已，谁能想到演员本人就在旁边呢」、「邻座女士知道的话要后悔到捶地了」、「太好笑」、「柳演锡的语气不像中年演员，就像我的朋友一样亲近」、「我可能是看《机智医生生活》中毒了，看文字时脑海中自动出现安政源的声音kkk」、「如果邻座突然说『您好我是柳演锡』真的超傻眼吧kkk」。



유연석 프메 개웃김

안녕하세요 유연석입니다. 수리남 재밌으세요? Ezr ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/VziQRtoJbe — 39.. (@l0veisgoyang) September 27, 2022

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