郑丽媛&李奎炯原来是这样抱在一起的！《争锋相辩》回归轻松氛围，男女主角可能还有感情线（EP.3-4）

卢昔意和左时白互动超可爱!!!希望两人真的发展Love Line!!!

Disney+法庭剧《争锋相辩》首两集虽然也有诙谐内容，但因第2集结尾给人冲击过大，被不少观众认为「画风急转」，最新第3、第4集倒是回归最初的轻松氛围，结尾同样再丢震撼弹。

第3、第4集大致描述卢昔意担任公设辩护人接下的几个案子，她本来百般不愿意也不认为会打赢，却总在接手之后激发了同理心，愿意为被告多做些什么。



最有趣的莫过於卢昔意与左时白的互动了，某次卢昔意竟为了构风筝差点摔下楼，是左时白一个箭步把她抓下来，终於解答了先前的剧照为何两个人会抱在一起。



卢昔意与左时白虽然经常斗嘴，却还是会适时站同一阵线甚至保护起对方，再加上若有似无的互动，让观众越发好奇知道会不会发展Love Line（感情线）啊！



除了以上内容，剧中最大的案子也有进展，也就是曹贤植遇害案有了后续――又一人遇害，那人也是张基道的叔叔、是曹贤植的弟弟。事情发生后隔天，卢昔意莫名出现在左时白家，左时白的湿透的裤子就像前晚杀手所穿的。



手表一样，裤子也一样？左时白就是真凶吗？还是这都是剧情故意故弄玄虚？除了左时白或许有嫌疑之外，张基道也是，张基道也有同款手表，而且在事发之后怀疑事情是「李东弼」所为，不过李东弼已死亡三年。

这两集还出现了两个全新人物，饺子店老板（金相浩 饰）和记忆力极差的饺子店店员（郑民成 饰），有网友猜测店员就是李东弼、是真凶，你们觉得呢？郑民成的演出，也许会创造「高博士」与「小迷糊」狱中牢友的重逢情景（详见《机智牢房生活》），不晓得郑民成和李奎炯接下来会否对戏呢？



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