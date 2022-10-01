网友还是不买单！朴敏英发出分手消息，韩国网友：「怎么可能会相信」，新剧《月水金火土木》收视反升

朴敏英的分手消息，你信吗？

从Ｄ社爆出朴敏英的绯闻，及富商男友姜钟贤（강종현音译）有诈欺前科的消息后，连朴敏英的姐姐都被怀疑是姜钟贤的事业伙伴，双方家人似乎早已有不浅的关联，两人也被拍到前往男方老家、男方母亲现身和朴敏英搂腰、搭肩道别，看起来非常亲密，之后连续访问对方家人，显然双方父母都已认可这段情侣关系。



虽然朴敏英经纪公司 Hook 娱乐发布声明表示两人已分手，关於传闻中朴敏英从对方得到许多金钱上的援助也绝非事实，朴敏英姐姐也向 INBIOGEN 表达了辞去公司外部理事职务的意思。看似切割的干干净净、试图挽救形象。但韩国网友都对公司声明抱持怀疑态度，认为怎么可能当天马上分手？纷纷表示：「家人跟公司间都跟男友有关，怎么可能一天内说结束就结束？」、「只是想要赶快压下绯闻而说分手的吧。」、「看来是为了正在上映的新剧才这么说的。」、「两人和彼此父母都这么熟了，还时常往返对方家，谁会相信一天内分手？」



连续几日的讨论，让相关贴文在论坛点击数已超过数十万，热度仍持续增加。原先绯闻消息一出，大家都认为可能会影响朴敏英的新戏《月水金火木土》收视，但最近公布的成绩显示新剧收视未受负面影响，反而上升了。根据 Nielsen Korea 公布资料显示，第三集收视率来到 3.8%，相较第二集小幅成长，显然观众并未被相关新闻影响追剧心情。



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