「一定要拿完粉丝的信！」NCT Shotaro机场原地停下确认有无拿完所有信，网友都被可爱举动融化～

Shotaro发挥海獭搜集东西的习性了！

NCT 日籍成员 Shotaro 从刚出道时就引起不少关注，是队内人气成员。来自日本的他，过去曾经担任日本天团 EXILE 放浪兄弟的伴舞，因为精湛的舞技让他只练习三个月就顺利出道，加入 SM 团体 NCT。



Shotaro在歌曲《Make A Wish》初舞台中的直拍影片让他一战成名！当时一放上网，仅4天点阅数就突破百万观看，是十分了不起的成就，一出道就有亮眼表现，让韩国论坛狂称赞：「一开头扭脖子好厉害」、「这是刚出道的人吗？在舞台上游刃的程度像出道很久了」、「这舞蹈实力看了就爽！」。



Shotaro 人气火热的原因，还有他可爱无害的性格和外貌，就跟他的代表emoji小海獭一样！不久前在 NCT 的 Youtube 频道《THE NCT SHOW》主题中，成员必须一对一说出对彼此积累已久的不满。原本气氛火爆的场合，在轮到 Shotaro 时画风却突然骤变，感觉要凶起来的时候，被Shotaro 一讲竟然变成软绵绵的撒娇～从下面火热的留言就能知道大家都被他融化，难怪成员们感觉都好疼他！



最近在机场他又被捕捉可爱的一幕。通常旅客都会在机场快速通行，特别是艺人为了维安问题更是会尽速快步走过。不过在 Shotaro 被粉丝群包围、给他送上信件时，他还特地停了下来确认自己有拿到所有粉丝的心意！最后还是经纪人回头把他拉走才离开 XD 从手上满满的信件看来，Shotaro 已经接收到 100% 粉丝的心意！



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