[分集剧情]《千元律师》零败诉战神南宫珉竟用宾果游戏定胜负！金智恩完美解读暗号获认可（EP3）

[有雷]《千元律师》令人摸不著头绪的南宫珉再度出奇制胜！让本集收视率直接冲到12.9％。平日仗势欺人的住户指责保全爷爷刮花自己的车子，而金智恩为了获得实习机会而努力接受此案委托，最终却由南宫珉用一盘宾果游戏来让恶人哑口无言！

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《千元律师》看不惯嚣张跋扈的住户千永裴欺负保全爷爷，千智勋（南宫珉饰）刻意用推车把他的车头保险杆撞至掉落，让千永裴更斥火冒三丈要提告，千智勋则委托白玛丽（金智恩饰）成为他的律师，顺利完成这个委托也就能够获得实习的机会。白玛丽伤透了脑筋，提出的所有解法都无法让千辩满意，最后甚至让她想直接放弃实习。



千永裴除了对保全颐指气使外，平时对他的司机以及公司众多员工也非常恶劣，不仅狗眼看人低，还不时威胁下属会让他们失去工作机会，於是所有员工只能敢怒不敢言。千智勋发现被司机投诉的千永裴，隶属於他任职检察官当时深入调查的车铭集团，而正在牢狱中的车铭集团毛会长，也不断要求千智勋为其辩护，为此案件千智勋索幸接受毛会长委托，顺利为毛会长争取至缓刑出狱。



正当会长与千永裴回到公司，却看见事务长与白玛丽率领众多员工群起抗议，这些员工都成为千智勋的委托人，千智勋在此提出要与毛会长对决，玩一盘两人时常在会面时进行的宾果游戏，如果会长输了，除了会长必须正视员工们的需求以外，千永裴专务更是必须从公司被开除。会长自信满满地接下了这个挑战。



白玛丽虽然跟著千智勋一起，却不懂他为何把胜负交给一个必须靠运气的宾果游戏？千智勋更是指定由白玛丽来喊出宾果数字，让白玛丽一头雾水。最后只剩下几个数字即将决定胜负时，千辩竟开始在大家面前数落千永裴专务的行为所违反的法令，不断用眼神暗示白玛丽，她终於发现这些法条的编号，就是千辩希望她所喊出的数字，完美解读了千辩的密码，而漂亮赢得了这场宾果游戏！



就这样，白玛丽顺利通过了千辩的测试，终於正式成为实习生了！



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