「一定要拿完粉絲的信！」NCT Shotaro機場原地停下確認有無拿完所有信，網友都被可愛舉動融化～

Shotaro發揮海獺蒐集東西的習性了！

NCT 日籍成員 Shotaro 從剛出道時就引起不少關注，是隊內人氣成員。來自日本的他，過去曾經擔任日本天團 EXILE 放浪兄弟的伴舞，因為精湛的舞技讓他只練習三個月就順利出道，加入 SM 團體 NCT。



Shotaro在歌曲《Make A Wish》初舞台中的直拍影片讓他一戰成名！當時一放上網，僅4天點閱數就突破百萬觀看，是十分了不起的成就，一出道就有亮眼表現，讓韓國論壇狂稱讚：「一開頭扭脖子好厲害」、「這是剛出道的人嗎？在舞台上游刃的程度像出道很久了」、「這舞蹈實力看了就爽！」。



Shotaro 人氣火熱的原因，還有他可愛無害的性格和外貌，就跟他的代表emoji小海獺一樣！不久前在 NCT 的 Youtube 頻道《THE NCT SHOW》主題中，成員必須一對一說出對彼此積累已久的不滿。原本氣氛火爆的場合，在輪到 Shotaro 時畫風卻突然驟變，感覺要兇起來的時候，被Shotaro 一講竟然變成軟綿綿的撒嬌～從下面火熱的留言就能知道大家都被他融化，難怪成員們感覺都好疼他！



最近在機場他又被捕捉可愛的一幕。通常旅客都會在機場快速通行，特別是藝人為了維安問題更是會儘速快步走過。不過在 Shotaro 被粉絲群包圍、給他送上信件時，他還特地停了下來確認自己有拿到所有粉絲的心意！最後還是經紀人回頭把他拉走才離開 XD 從手上滿滿的信件看來，Shotaro 已經接收到 100% 粉絲的心意！



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