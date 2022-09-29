[分集剧情]《依法相爱吧》李升基亲到一半竟逃走！《海岸村》坎离奶奶惊喜现身助攻恋情（EP8）

[有雷]《依法相爱吧》上一集结尾上演了热吻戏码的李升基与李世荣，以为就此正式展开恋情，没想到李升基突然推开了李世荣而急忙逃走，之后避不见面让李世荣气炸！离岛义诊行程解决两位奶奶的纠纷，也一并解开了两人的误会，但此时李世荣却发现了李升基与父亲案件的关联！

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《依法相爱吧》金宥利（李世荣饰）的即刻救援让金正浩（李升基饰）感动不已，两人也不再忍耐终於上演热吻，没想到正浩竟突然推开宥利，说了对不起之后匆匆逃离现场。宥利完全摸不著头绪，而正浩却一连许多天都避不见面，也不解释自己的行为，让宥利非常生气也无法理解。



正浩的表哥邀请宥利与员工们一起前往中平岛参与义诊行程，宥利不仅热情参与，也在当地提供免费法律谘询。正浩也参与其中，更找机会想向宥利解释，他却只说当日情不自禁的热吻是自己的「失误」，让宥利更加生气地离开，认为他总是隐藏著秘密，一句都不愿意解释，也不愿意坦白说出自己的想法，令人无法理解或体谅他。



岛上的两位奶奶发生了纠纷。原本感情很好的她们，大姊奶奶突然不让老么奶奶到家中后山去采艾草，於是老么奶奶也主张自己的道路土地所有权，让大姊奶奶无法自由进出自家。正浩与宥利分别代表两人进行调解，没想到两位奶奶的问题，也同样出在大姊奶奶不愿意对自己的行为作出任何解释，正浩与宥利说出了自己当下的心声，也让两位奶奶泪眼相对而解开了误会。



正浩与宥利受邀到大姊奶奶家中用餐，宥利发现桌边有一包艾草糕，这也是老么奶奶相当介意的一点，觉得大姊奶奶总是藏起来独自享用，让她相当受伤，宥利趁奶奶离开的空档，一下子吃了3块。晚餐后正浩发现宥利的行为有点怪异，没有喝酒却像是喝醉了在发酒疯的样子，一问之下大姊奶奶才说出那不是艾草糕，而是用大麻所做的。大姊奶奶某日发现自家后山长出了大麻，也发现吃了似乎能让身体更舒服，於是偷偷种植著那些大麻，也因为知道是不法的，因此担心老么奶奶发现这个真相。



正浩从奶奶身上理解到不应该再浪费任何时间等待，决定向宥利开口，但此时宥利却已从电视上看见正浩父亲似乎掩盖了当年父亲意外的案件，让她伤心不已，也发现这应该就是正浩难以开口的原因，自己似乎也开始对这段感情重新评估，正浩自责自己晚了一步，宥利会因此停止对正浩的爱意吗？



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