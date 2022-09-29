朴敏英亲姐被爆在「神秘富豪男友」公司当理事！韩网友：「不可能完全不知道、形象全没了」

朴敏英昨日被D社爆出与神秘新兴富豪姜钟贤（音，강종현）正在恋爱中。而姜钟贤也被爆过去曾数次与诈骗案有牵连，曾被判处有期徒刑2年6个月，以借名开展事业，过著奢华的生活。

关於恋爱传闻经纪公司回应：「因为朴敏英正在拍摄电视剧《月水金火木土》，所以确认被推迟。未能迅速传达正确的立场，希望大家谅解。」但截止到第二天的29日，都还没有发表立场。



今日（29日），据韩媒《SBS演艺新闻》报导，KOSPI 上市公司 INBIOGEN 的登记副本显示，朴敏英的亲姐姐朴某（40岁）在今年4月被登记爲社外理事（사외이사）。 INBIOGEN 被怀疑是姜钟贤实际拥有的公司之一，成立於2019年，第二年进军生物产业，而姜钟贤的妹妹姜智妍是该公司的最大股东和代表。



据悉，朴姊是新加坡某国立大学专门研究传染病学的研究员，她在理事会上曾表示：「将忠实於社外理事的业务，努力构建透明化的支配结构。」社外理事不属於经营层的理事，是爲了检视和监视公司决策而引入的制度。其目的在於让与大股东无关的外部人士参加理事会，事先阻止大股东的独断经营和专行。



而朴敏英亲姐姐直接参与姜钟贤的事业的事实被确认后，也有人推测两人除了是恋人关系，也接近事业伙伴。加上朴敏英去年12月与Hook娱乐签订专属合约，而Hook娱乐也是与姜钟贤关系密切的事业伙伴元英植会长的子公司。



报导一公开，在韩网引发热烈讨论，网友：「不是单纯的恋人啊！亲姐姐在男友实际所有的公司当社外理事」、「真是钱好是好世道 呵呵呵」、「晕，果然是物以类聚吗」、「这种关系真让人失望...」、「我觉得不可能完全不知道」、「哇，真的好失望」、「自己也有很多钱，爲什么还要遇到那样的男人」、「形象一下子全没了」、「现在出演的电视剧演员们怎么办... 应该有很多损失吧」等等。



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