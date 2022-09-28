Disney+《人生胜利组》「陆星材」凭魔法金汤匙，梦想成真！扭转命运三大看点 !

改编经典人气好评网漫「金汤匙」的《人生胜利组》在上周一播出，就创下收视5.4%的好成绩，第二集一播出，收视再上涨至7.4%，快节奏的奇幻剧情，让剧迷们很想快点知道后续的剧情发展！ 如果可以让你重新选择，你想过上怎样的人生？



剧情讲述，身为土汤匙出身的「陆星材」偶然在一位神秘的老婆婆手中用三万韩元买下能够交换父母的金汤匙，并且只要使用它在别人家中吃三次饭，就能够与对方交换父母。

退役后第一部作品，备受瞩目的「陆星材」演技更加纯熟，在第一、二集中的表现让网友大赞并表示非常期待后续的剧情发展。以下千万别错过此剧的三大看点！

看点1：为了摆脱贫穷，「陆星材」出卖灵魂及父母，凭著神秘金汤匙，变成富二代？



剧中「陆星材」饰演的李承天，是身价负四亿的超级土汤匙，在经历了与他同为土汤匙的好友一家因庞大债务而选择自杀的悲伤，而后又不断遭受学校富家子弟的霸凌，总是忍气吞声的他，究竟是因为什么原因，让他决定要摆脱命运，抱著姑且一试的想法，使用金汤匙在班上最富有的同学家中吃三次饭，交换父母与人生？好不容易成为富二代的他，又是怎么样报复那些霸凌他的人？甚至还想在暗中偷偷的想资助原本的亲生父母？剧中「陆星材」精湛演技完美掌控身份的转变，让观众在观看的过程，不知不觉跟著投入，不禁好奇之后的剧情到底会如何继续发展！



看点2：被交换身份的「李钟元」，要如何展开突然从富有变成贫穷的新生活？



除了使用金汤匙交换身份的人知道，其他人都会因其魔法改变脑中的记忆。而被交换身份的「李钟元」饰演韩国富家豪门子弟「黄泰勇」，当金汤匙的魔法发生后，从数亿身价富二代瞬间直落负债四亿贫二代，这巨大的人生转变，他会选择怎样的方式活下去？喜爱漫画、渴望家庭温暖的他，在不可思议的身分转换后，过著贫穷的生活的他反而更加幸福？小编实在非常期待后续他与陆星材的剧情发展啊！

看点3：剧中反映存在於韩国庸俗的社会阶级制度写照

校园中的富二代依照家中的财力做为势力的排名，就好比对照金汤匙→银汤匙→铜汤匙→土汤匙依序分类排列，黄泰勇(李钟元 饰)贵为富二代中之首，身家势力不容小觑，仗势欺人的富恶霸、校长老师都对他毕恭毕敬。以最经典的「校园霸凌」议题延伸出的韩国社会汤匙理论阶级写照，如同片头所说的「平等只存在於教科书中」，现实是「天秤永远倾向金钱势力的一方」，努力活著不如努力投胎。



第二集中后段出现，使用金汤匙改变身份可以反悔的时刻分别是：1个月、1年、10年，究竟「陆星材」将会如何利用富二代的身份，翻转自己的人生？其中又会付出什么样子的代价？以及他最终会选择反悔变回土汤匙身份吗？剧中的二位女主角，罗珠熙(郑彩娟 饰)及吴如真(妍雨 饰)剧情支线也在稍稍展开中，更精彩的故事内容，大家一起跟著小编来期待吧！





Disney+独家跟播《人生胜利组》每周五、六晚上10:20上架新集数！

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