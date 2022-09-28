影帝级卡司全集合！宋康昊出道32年首度演出电视剧《三植叔叔》将加入卞约汉、李奎炯与徐贤宇！

电视剧《三植叔叔》将由出道以来首度挑战电视剧演出的坎城影帝宋康昊出演，而最近更陆续传出将与他共同合作的演员们，还包含了《韩山岛海战》卞约汉、《争锋相辩》李奎炯以及《分手的决心》徐贤宇！

《三植叔叔》描述在1960年代初期，生活动荡不安，三植叔叔（宋康昊饰）与金山这两位男人的火热欲望以及兄弟情义故事，所谓「即使在战争中也要吃满一日三餐」，让三植叔叔与菁英份子金山两人身上所发生的爱情与信任，进而产生怀疑。目前共企画了10集长度。而接到金山一角的提案人选，则是近年来也有许多大萤幕作品的演员卞约汉。



卞约汉近年来在大萤幕相当活跃，主演电影《拦截声命线》与《韩山岛海战》票房表现不俗，更曾以《兹山鱼谱》与同剧薛耿求共同入围最佳男主角奖项。他在电视剧的表现则是从2014年的《未生》受到瞩目，接下来演出了《六龙飞天》与《阳光先生》等，每一部作品都令观众们看见他演技上的蜕变。本次他将与宋康昊展现何种特别的Bromance也令人期待。



相信而看的演员李奎炯，则将饰演剧中的「姜成民」一角，设定为与金山对立的人物，将为本剧带来紧张感。李奎炯在电视剧中不管是主演或是特别演出，总是表现出独特的存在感，《Voice 4》中多重人格的大魔王、《Hi Bye我是鬼妈妈》中的国民老公、《机智牢房生活》中的吸毒犯小迷糊及《医师耀汉》《秘密森林》到最近热播中的《争锋相辩》，李奎炯更有不间断的音乐剧演出，是演技无庸置疑的演员。



另一位演员徐贤宇，相信大家也在大小萤幕作品中时常看到他，他本次将在《三植叔叔》中演出「郑韩民」一角。徐贤宇2010年由音乐剧出道，最近在电影《分手的决心》《南山的部长们》《猎魂者》等等都有精彩演出，近期即将上映的《政客诚实中2》也参与其中。电视剧他也演出了日前才播毕的《Adamas猎钻缉凶》以及《恶之花》《我的大叔》等。期待《三植叔叔》中多位重量级的演员合作。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻