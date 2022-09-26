[分集剧情]《千元律师》眼见为凭！南宫珉法庭妙招连发掌握全场！菜鸟金智恩吞败诉求收留！（EP2）

[有雷]《千元律师》南宫珉首场精彩法庭戏令人惊呼连连，拿著一个空空如也的木盒当证据，要求遵从「无罪推定原则」，成功胜诉为嫌犯洗清冤屈。金智恩迎来律师实习生活，却被身为集团代表的爷爷要求与她眼中的「疯子律师」南宫珉共事两个月！

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《千元律师》一位拥有四次偷窃前科纪录的委托人，因众人的既定印象而在审判中处於劣势。千智勋（南宫珉饰）在法庭上拿出了一个空盒子，说这是所谓的证据，换句话说就是没有证据能推论被告有罪，并且主张被告在遭到劝诱或胁迫之下写下了自白书。千智勋也请原告站在法庭中央，与他问话的过程中，原告的皮夹就这样落入了嫌疑人的手里！千智勋证明的点是，被告是小偷中的高手，又如何会让自己在作案过程中被逮？原告连清醒时都会被偷皮夹，酒醉时的他岂不是更好下手？



千智勋漂亮地打赢这场官司，除了被告无罪释放外，还能得到相当金额的刑事补偿金，支付女儿所积欠的医药费用。白玛丽（金智恩饰）最终也决定不再上诉承认自己的误判。白玛丽的爷爷（李德华饰）也参与了庭审，更要求孙女必须在千智勋的事务所实习满两个月，才能进自家的法律事务所上班。



白玛丽来到脏乱不堪的办公室，加上被千智勋一眼看清来意，完全拉不下脸来说自己要在此地实习，甚至千智勋也并不愿意答应这个要求。白玛丽仍不放弃，虽然之前自己曾批评千律师又疯又奇怪，但仍然认命地前来把办公室打扫干净，还协助千智勋演了一出戏，解决附近居民的小小鸟事，也主动参与公益谘询服务，看来已经开始相当用心融入这个团队！



一位小男孩因看不惯担任社区警卫的爷爷，每天遭到特定住户颐指气使的对待，甚至说爷爷刮花了他的名车向爷爷要求赔偿！小男孩找上了千智勋，而爷爷担心自己工作岗位不保而选择忍气吞声，此时千智勋一群人直接目睹这位嚣张跋扈的住户，连车都故意不好好的停，态度令人厌恶。千智勋为了重现爷爷被指控刮花他车子的场面，拿了台推车，依照车主的指示推出去，想不到整个车头都大崩坏了！令所有人再度傻眼的千律师，本次指定由白玛丽担任自己的律师，这也是她能否得到实习机会的关键！白玛丽能像千智勋一样出奇招吗？



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