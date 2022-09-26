《青春MT》池昌旭反差超大！在车上被虫子吓到大声尖叫 VS 纸巾著火帅气救火

《青春MT》EP.4由於「试胆大会」必须选出最后一名的队伍进行惩罚，最后由朴叙俊＆刘庆秀（蓝队队长池昌旭已经玩过）进行对决。

结果...朴叙俊完全不怕，很认真的在寻找豁免券，让要吓他的鬼都不知所措；而刘庆秀则是超级害怕，时间还没到就逃出澡堂，还被鬼抓回去，两人形成鲜明的对比 XD 最后蓝队只抽到一张豁免券，惩罚是准备明天的早餐。



准备回住宿时，车上突然出现一只巨型飞蛾，权娜拉吓到大声尖叫，坐在后面的池昌旭也是，车门关上后，他刚好与郑振永对到眼，让他有点不好意思：「我有点丢脸啊！」池慧元：「前辈你刚刚的反应怎么回事？比起鬼更害怕虫子啊！」池昌旭：「毕竟虫子是真实存在！」旁边的金宝仑也说：「其实我没看见虫子，但是因为前辈...吓了一跳。」



隔天蓝队早起帮大家准备早餐，池昌旭＆刘庆秀负责煮汤，两人一开始还没开火就一直搅拌！之后旁边的纸巾还不小心著火，池昌旭反应很快地抓起纸巾灭火，并说著：「冷静！冷静！各位～在下厨时，要注意用火！」跟昨天看到虫子大声尖叫超反差（笑）！



最后分成了活动组＆韩屋组进行旅游，而安普贤也到了，再玩滑索时黄寅烨又录了影音信给粉丝们 XD 下集预告中，安普贤还问朴宝剑要不要帮他压住苏子叶，果然好看的永远在下一集啊！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻