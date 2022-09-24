【Tudum Korea】文世勋X申芝燕於《单身即地狱2》预告中重逢，刘在锡X李光洙X金软景共同主持《韩国 No.1》

Netflix除了拥有多样题材的影剧作品，也积极投入综艺节目的制作！



Netflix今日（24日）稍早通过「Tudum Korea」公开多部原创剧集的预告，更包含各种第2季的消息！宋慧乔、金裕贞等都将回归小萤幕，引发世界各地的剧迷们期待。除此之外，Netflix还将推出3档综艺节目，通过预告让观众们先睹为快！



▲《单身即地狱2》：

第1季出演者文世勋和申芝燕重返「地狱岛」，回顾录制节目时的点点滴滴。他们带领观众们参观第2季「地狱岛」的配置，设备和环境看起来升级了，出演者们应该更能专注於「恋爱」。从「出演者」变成「观众」，文世勋和申芝燕约定好第2季播出后，要告诉彼此自己支持哪对CP。

▲《体能之巅：百人大挑战》

百位选手将在终极生存游戏中竞争，节目将探索「最完美的身材」为何。



▲《韩国 No.1》：刘在锡、李光洙、金软景共同主持

三位主持人寻找「韩国No.1」的匠人，体验各种传统劳动，毫无保留地挥洒体力和精神力、努力成为当天的No.1。

▲贴心提醒：记得打开CC字幕，就可以先感受《韩国 No.1》主持人们的化学反应！

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