李泳知担任《音乐银行》一日MC，网友：「PD耳朵保险了吗？」

音量注意！！！李泳知来袭！

Rapper 李泳知的主持能力在网路节目《虽然没准备什么菜》里展露无遗，不只搜罗许多大明星来到节目，无敌的综艺效果也缔造超多名场面。而昨天她和IVE成员张员瑛搭档主持节目《音乐银行》，消息一出就掀起广大波澜！一开始员瑛先介绍李泳知出场，来到和观众打招呼的桥段时，竟然害羞到躲在张员瑛背后，李泳知原来也有这一天～

https://twitter.com/phaedyyy26/status/1573226214550282246



而昨天刚好遇上NCT 127表演新歌舞台《2 Baddies》，身为马克及在玹的粉丝，甚至还订阅他们泡泡的李泳知，让大家十分好奇她会有什么迷妹表现。从片段看来主持节奏都顺利照著流程进行，但也能感觉到，泳知似乎有点隐藏不住雀跃的心情～还刚好站在马克旁边，难道是制作单位特别安排吗？大家集体脸颊爱心的地方，李泳知也叫得太粗旷了呀！



刚好站在马克旁边看起来害羞到不行，又要努力控制住！李泳知你平时的大喇喇咧？



在节目最后IVE的新歌《After LIKE》获得一位，安可舞台时员瑛因为只有一个人，显得有点不知道该怎么办XD结果一旁的李泳知比原唱还兴奋直接跳起舞～这过嗨的举动也让员瑛被逗乐，两人一起点燃舞台！一度以为按到《Biong Biong地球娱乐室》了，画面有够像跟朋友在KTV抢麦。





下节目后跟马克在玹一起跳新歌，李泳知追星成功！



李泳知太珍贵了啊！

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